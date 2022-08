26 Millionenverdiener in Waldeck-Frankenberg

Von: Wilhelm Figge

26 Steuerzahler in Waldeck-Frankenberg haben jährliche Einkünfte von mehr als einer Million Euro. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa

26 Steuerzahler in Waldeck-Frankenberg haben jährliche Einkünfte von mehr als einer Million Euro. Dies geht aus der Statistik zur Lohn- und Einkommensteuer hervor, welche das Statistische Landesamt veröffentlicht hat.

Waldeck-Frankenberg – Die Zahlen beziehen sich wegen der langen Dauer der Steuerfestsetzung dabei noch auf das Jahr 2018. Entgegen dem Trend in Land ging die Zahl der Einkommensmillionäre im Kreis zurück, nachdem sie 2017 von 23 auf 35 gestiegen war.

Die Statistik staffelt die 78.181 Steuerpflichtigen je nach Einkünften in verschiedene Größenklassen und weist dies auch für die einzelnen Kommunen aus. Zur Wahrung des Steuergeheimnisses werden die Zahlen aber erst ab sechs Fällen veröffentlicht. Bei den Einkommensmillionären weist nur eine Gemeinde im Landkreis dieses notwendige halbe Dutzend auf: Willingen. Sechs Steuerpflichtige hatten dort 2018 zusammen Einkünfte von 7,7 Millionen Euro. In der Statistik für 2017 lag Willingen unterhalb der Schwelle.

Unter den hessischen Städten und Gemeinden mit diesen mindestens sechs Einkommensmillionären erstellt das Statistische Landesamt eine Rangliste, sortiert nach ihrem Anteil an den Steuerpflichtigen. Mit einer Häufigkeit von 19 pro 10.000 landet Willingen dabei hessenweit auf dem achten Rang unter 69 ausgewiesenen Kommunen.

Die Städte davor befinden sich im Frankfurter Umland, meistens im Hochtaunuskreis: Mit 103, 65 und 43 Einkommensmillionären pro 10.000 Steuerpflichtigen liegt die Quote in Königsstein und Kronberg im Taunus sowie Bad Homburg vor der Höhe dabei um ein vielfaches höher als in der Uplandgemeinde. Solch eine Liste existiert auch für die Landkreise: Mit drei Einkommensmillionären pro 10.000 Steuerpflichtigen liegt Waldeck-Frankenberg dabei auf dem 19. Rang von 26 Kreisen und kreisfreien Städten.

Die Waldeck-Frankenberger Einkommensmillionäre haben im Schnitt Einkünfte von 1,87 Millionen Euro, insgesamt also 48,7 Millionen Euro. Insgesamt gibt es im Landkreis derweil 78.181 Steuerpflichtige, die zusammengerechnet Einkünfte von 2,95 Milliarden Euro erzielen. Die beiden größten Gruppen sind die 16.020 Personen in der Spannen zwischen 50.000 und 125.000 Euro im Jahr und die 14.262 zwischen 35.000 und 50.000 Euro. Zusammen erwirtschaften sie knapp 60 Prozent der Einkünfte im Landkreis.