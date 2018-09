300 Starter bei 24-Stunden-Wanderung am Edersee

Abmarsch am Freitag um 8 Uhr in Bad Wildungen

+ © Conny Höhne Start ins Wander-Abenteuer: Über 300 Wanderer entdeckten die Region um Wildungen und den Edersee. Zur Auswahl standen 42 und 85 Kilometer langen Strecken. © Conny Höhne

Bad Wildungen. Mehr als 300 Wanderer sind am Freitagmorgen zum „24-Stunden-Wanderabenteuer Edersee und Bad Wildungen“ gestartet. Etwa die Hälfte peilte den Wandermarathon an, der nach 42 Kilometern in Hemfurth endete. Extremwanderer nahmen die 85 Kilometer lange Strecke unter die Füße.