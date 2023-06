40 Jahre Jugendfeuerwehr in Külte mit Zeltlager gefeiert

Von: Julia Janzen

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Külte mit Leiterin Ronja Wilke und Betreuer Jonas Gössel (rechts) sowie Stadtjugendwart Norbert Flörke und Till Wilke (links). © Julia Janzen

Seit 40 Jahren gibt es die Jugendfeuerwehr in Külte. Gefeiert wurde das mit der Ausrichtung des Stadtzeltlagers der Volkmarser Jugendfeuerwehren am Wochenende.

Volkmarsen-Külte - Am 8. April 1983 gründete sich die Jugendfeuerwehr des Volkmarser Ortsteils. Damals war das die 100. Jugendfeuerwehr im Landkreis, sagte Ronja Wilke, Leiterin der Jugendwehr. Mit dabei damals: Christian Engelhard, heute Vorsitzender der Külter Feuerwehr. Elf Personen seien bei der Gründung dabei gewesen, sagt er. Erster Jugendwart war Jürgen Ammenhäuser, unterstützt wurde er von Gottfried Tilenius.

Die erste Leistungsspange, 1985 in Bad Arolsen, hätte die Jugendfeuerwehr nicht bestanden, erinnert sich Engelhard. „Aber das haben wir nachgeholt.“

Interessierte ab zehn Jahren dürfen mitmachen

Derzeit sind zwar nur sechs Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, weil zuletzt einige weggezogen seien, sagt Ronja Wilke. Aber der Nachwuchs schon in den Startlöchern: Bei der Bambinifeuerwehr sind derzeit 13 Kinder dabei. Und während bei den Bambinis viel noch spielerisch entdeckt wird, werden in der Jugendabteilung schon Löschangriffe geprobt und Fragebögen gelernt. Jeden Mittwoch um 18.30 Uhr trifft sich die Jugendfeuerwehr zum Übungsabend, Interessierte ab zehn Jahren sind immer willkommen.

Zum Geburtstag war die Külter Wehr auch Ausrichter des Stadtjugendzeltlagers. Aus allen Ortsteilen kamen am Wochenende junge Mitglieder, um beim Orientierungslauf durch den Ort, beim Fackelzug, beim Spiel ohne Grenzen und beim Festakt für die Jugendfeuerwehr dabei zu sein. Auch zahlreiche Ehrengäste waren zum Festakt gekommen.

Die Jugendlichen und ihre Betreuer zelteten bis Sonntag am Külter Sportplatz, machten außerdem bei der Feuerwehrolympiade mit und feierten eine Discoparty. Auch eine Fahrzeugausstellung gab es. jj