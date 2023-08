Bei Schmittlotheim: Mann wird 40 Meter weit aus Auto geschleudert

Von: Philipp Daum

Schwerste Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger aus Korbach bei einem Alleinunfall auf der B 252 bei Schmittlotheim zugezogen. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Schwerste Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger aus Korbach bei einem Alleinunfall auf der B 252 bei Schmittlotheim zugezogen.

Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann in der Nacht von Samstag, 19. August, auf Sonntag, 20. August, gegen 0.40 Uhr mit seinem Opel aus Frankenberg kommend in Richtung Korbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und krachte in den Straßengraben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde er rund 40 Meter weit aus dem Auto geschleudert. Der 19-Jährige wurde ins Universitätsklinikum nach Marburg gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.