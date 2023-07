400 Mopeds knattern durch Waldeck-Frankenberg

Martina Biedenbach

Martina Biedenbach, geboren 1961 in Hünfeld, ist seit 1990 bei der HNA und arbeitet seitdem als Redakteurin in der Lokalredaktion Frankenberg. Dort kümmert sie sich unter anderem um die Gemeinden Burgwald und Haina/Kloster. Vorher Studium in Marburg und Bamberg, Volontariat bei der Main-Post in Würzburg.

mab@hna.de