So viele wie nie: 47 Aussteller bei Azubi-Börse im BBW

Mehr als 350 Schüler informierten sich über Ausbildungsberufe

+ © Julia Janzen Insgesamt 47 Betriebe informierten über ihre Ausbildungsmöglichkeiten. © Julia Janzen

Noch nie waren so viele Betriebe und Unternehmen bei der Ausbildungsbörse Nordhessen im BBW dabei: 47 stellten sich am Mittwoch den Schülerinnen und Schülern vor und warben um die jungen Menschen.

Bad Arolsen - „Es gibt viele gute Gründe für eine Ausbildung hier in der Region“, betonte Jens Wehmeyer, Vorstand des BBW Nordhessen, zum Auftakt der Börse. Das sah auch Bad Arolsens Bürgermeister Marko Lambion so. Es gebe für junge Menschen eine Perspektive hier, wer seinen Lebensmittelpunkt hier wähle, könne Nordwaldeck stärken. Bei der Ausbildungsbörse werde Angebot und Nachfrage zusammengebracht, sagte Lambion. „Ich bin den Betrieben sehr dankbar, dass sie den jungen Menschen eine Perspektive bieten“, sagte CDU-Bundestagsabgeordneter Armin Schwarz.

+ Am Nordwaldeck-Stand: Die Bürgermeister Hendrik Vahle aus Volkmarsen, Stefan Dittmann aus Twistetal und Elmar Schröder aus Diemelstadt (von links). © Julia Janzen

Mehr als 350 Schüler aus Nordwaldeck kamen zur Messe, um sich über Dutzende Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten und Bundesfreiwilligendienste zu informieren. Nicht nur aus den Kommunen Nordwaldecks stellten sich potenzielle Arbeitgeber vor, auch aus Korbach und Westfalen waren Vertreter von Betrieben und Unternehmen gekommen.

Allen gemeinsam: Sie suchen dringend Auszubildende, viele sogar noch für das anstehende Ausbildungsjahr. Um auf sich aufmerksam zu machen und ins Gespräch zu kommen, gab es an vielen Ständen besondere Aktionen: So gab es Blutdruck- und Blutzuckertests, an gleich mehreren Ständen standen Glücksräder bereit samt kleiner Gewinne, Werkzeuge konnten ausprobiert und Fertigkeiten wie Schnelligkeit und Geschicklichkeit getestet werden. Auch zum Mitnehmen boten die Betriebe einiges an: Ob Popcorn oder Wurst, Kulis oder Wasserbälle, Zollstöcke oder Cremes.

+ Blutdruck testen: Jacqueline Miriti, Azubi des Arolser Krankenhauses. © Julia Janzen

Für Informationen zu den zahlreichen Berufen standen oftmals Azubis bereit, um den jungen Besuchern möglichst auf Augenhöhe zu begegnen. So auch Verena Kahlhöfer, Auszubildende zur Fleischerin in der Metzger Köhler-Renner in Mengeringhausen. Sie habe ursprünglich studieren wollen, sei dann zufällig auf ein Praktikum in einer Fleischerei gestoßen – und habe sich dann sogleich gegen das Studium und fürs Handwerk entschieden. „Und ich habe es nicht bereut“, sagt die 20-Jährige aus Obernburg.

Was sie einmal beruflich machen möchte, wusste Hannah Gertenbach von der Volkmarser Kugelsburgschule noch nicht. Sie informierte sich an mehreren Ständen über die Möglichkeiten, nun will sie zunächst im Nebenjob in den Servicebereich eines Hotels schnuppern.

+ Die Zugangsmöglichkeiten zur Polizei Waldeck-Frankenberg stellten Michaela Urban und Finn Deutschländer den Besuchern vor. © Julia Janzen

Wer nicht gleich Ausbildung oder Studium machen möchte, kann auch einen Bundesfreiwilligendienst machen. Auch dazu gab es Infos.

Und obwohl das BBW im kommenden Jahr nach Kassel umziehen wird, kann die Ausbildungsbörse wieder in Bad Arolsen stattfinden, blickte Vorstand Jens Wehmeyer voraus. Die Räume würden dafür gern wieder zur Verfügung gestellt, sagte er. jj