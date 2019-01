68-jähriger Rentner klaut Pornohefte und Kalender

Zeitschriften und Kalender im Wert von rund 240 Euro hat ein Mann in Marburg am Bahnhof geklaut. (Symbolbild)

Marburg. Ein 68-jähriger Wohnungsloser hat in Marburg Hefte und Kalender im Wert von rund 240 Euro gestohlen. Der Mann aus Sachsen wurde festgenommen.

In einem Geschäft am Bahnhof in Marburg hatte der Mann aus Plauen (Vogtlandkreis/Sachsen) zugeschlagen. Dort hat er am Freitag Zeitschriften mit pornografischem Inhalt und Kalender gestohlen. Bereits am Tag zuvor hatte er in dem Geschäft Kalender und Zeitschriften geklaut.

Nach Zeugenhinweisen konnten Bundespolizisten den Mann noch am Freitagabend festnehmen. Die Beute hatte insgesamt einen Wert von rund 240 Euro und wurde dem Ladenbesitzer zurückgegeben.

Gegen den 68-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder frei.