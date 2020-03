700 Besucher bei CDU-Empfang mit Friedrich Merz in Frankenberg

Frankenberg - Beim Frühlingsempfang der Frankenberger CDU erlebten am Mittwoch Abend 700 Besucher in der Ederberglandhalle den CDU-Politiker Friedrich Merz – hier vor Mitgliedern der Jungen Union Waldeck-Frankenberg.

Beim Bundesparteitag der Christdemokraten am 25. April in Berlin will der gebürtige Briloner aus dem benachbarten Hochsauerlandkreis der neue Bundesvorsitzende der CDU werden.

Merz gilt als aussichtsreicher Kandidat – deshalb weckte er in Frankenberg auch ein großes Interesse der Gäste.

Bei seinem einstündigen Vortrag ließ der 64-Jährige kaum ein Thema der bundesdeutschen Politik sowie der Weltpolitik aus. Merz erhielt viel Beifall der Gäste.

Ausführlicher Bericht folgt. mjx