71-jähriger Urlauber stirbt nach Badeunfall im Edersee

Ein Rettungshubschrauber landete auf einer kleinen Insel in der Bringhäuser Bucht. © fabian diehl

Ein 71 Jahre alter Mann aus Osten im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven ist am Mittwochabend in der Bringhäuser Bucht ums Leben gekommen.

Edersee – Das berichtet die Polizeidirektion Korbach auf Anfrage unserer Zeitung. Der Mann war demnach kurz vor 19 Uhr mit seiner Familie unterwegs und ging von einer kleinen Insel in der Nachbarschaft der so genannten Bringhäuser Liebesinsel aus zum Schwimmen ins Wasser. Aus unbekannter Ursache konnte er sich den Meldungen zufolge plötzlich aber nicht mehr über Wasser halten. Per Notruf wurden die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Rettungs- und Notarztdienst alarmiert. Die DLRG eilte mit einem Boot von der Wachstation in Waldeck herbei, um Unterstützung zu leisten.

Ersthelfer hatten den Mann aus dem Wasser gezogen und reanimiert bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarztteam. Diesen gelang es, den zunächst erfolgreich wiederbelebten Patienten zu stabilisieren. Um ihn in die Klinik bringen zu lassen, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf der kleinen Insel landete. Doch inzwischen war der 71-jährige Urlauber trotz aller medizinischen Bemühungen gestorben.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet mit dem Ziel, die genaue medizinische Ursache des Badeunfalls aufzuklären, also beispielsweise, ob ein gesundheitliches Problem den Schwimmer im Wasser in die Notlage brachte. Ein Fremdverschulden an seinem Tod schließt die Polizei aus. (red)