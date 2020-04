A49: Raser fährt  Schlangenlinien unter Drogen

Zwischen Gudensberg und Fritzlar erwischt

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer aus Waldeck-Frankenberg wurde am Dienstag auf der Autobahn 49 festgenommen.

Fritzlar – Seine gefährliche Fahrt über die Autobahn 49 endete für einen unter dem Einfluss von Drogen stehenden 22-jährigen BMW-Fahrer am Dienstag mit der Festnahme. Er war gegen 17 Uhr am Autobahnkreuz Kassel-West auf der A49 wegen seiner unsicheren Fahrweise den Beamten aufgefallen als er in Schlangenlinien in Richtung Süden fuhr. Der Fahrer stammt ausWaldeck-Frankenberg

Mit bis zu 170 Stundenkilometern war der Fahrer aus Waldeck-Frankenberg auf der A49 unterwegs, bis die Streifen der Polizeiautobahnstation den Wagen zwischen den Anschlussstellen Gudensberg und Fritzlar stoppten.

Schlangenlinien auf der A49: Fahrer gesteht Drogenkonsum

Nachdem die Polizei den Raser auf der A49 gestoppt hat, zeigte sich der Fahrer aus Waldeck-Frankenberg gesprächig. Der 22 Jahre alte Fahrer stand laut Polizei unter Drogeneinfluss und räumte auch ein, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten zudem eine Tüte mit knapp 10 Gramm Heroin. Der Fahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg musste die Beamten zur Blutentnahme mit auf das Revier begleiten. Seinen Führerschein ist der Fahrer wegen seiner Fahrt auf der A49 erst einmal los. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Gegen den Mann aus Waldeck-Frankenberg wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. red

