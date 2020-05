Polizei sucht Zeugen

+ © Symbolbild Patrick Seeger/dpa Die Polizei sucht den Dieb eines Kinderquads. © Symbolbild Patrick Seeger/dpa

In der Nacht auf Dienstag entwendete ein Unbekannter ein Kinderquad von einem Grundstück in der Klingerstraße in Sachsenhausen.

Sachsenhausen – Das blaue Fahrzeug mit 50 ccm hat kein Kennzeichen, Hersteller und Typ sind nicht bekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/9710. red

Quelle: Waldeckische Landeszeitung