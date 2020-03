Störungen bei der Trinkwasserversorgung in Münden

Am Dienstag, 10. März, wird das Trinkwassernetz gereinigt

In Münden kommt es am Dienstag zur Beeinträchtigung der Wasserversorgung.

Wegen Arbeiten am Trinkwassernetz kommt es am Dienstag, 10. März, in Münden zu Beeinträchtigungen in der Trinkwasserversorgung.

Lichtenfels-Münden– Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Es werden Reinigungsarbeiten im Trinkwassernetz durchgeführt. Im gesamten Ortsnetz ist deshalb vermehrt mit Eintrübungen und Druckschwankungen und eventuell auch mit kurzen Unterbrechungen zu rechnen.

Die Arbeiten dauern von etwa 8 bis 16 Uhr. Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung entsprechende Vorsorge zu treffen. Für nähere Auskünfte steht der Wassermeister der Stadt Lichtenfels, Marko Hasecke Tel.: 0162 - 9044774 zur Verfügung. (red)

