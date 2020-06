Greifvögel im Wildtierpark Edersee trainieren für Tag X

Er soll irgendwann einmal ein Star der Flugschau werden: der Neuzugang "Navajo" in der Greifenwarte Edersee. Das Männchen ist ein Weißkopfseeadler, also Vertreter des Wappentiers der USA. Die charakteristischen, Namen gebenden weißen Federn am Kopf entwickelt "Navajo" erst in ein paar Jahren, wenn er ausgewachsen ist.

© Matthias Schuldt