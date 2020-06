Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich mehrmals - Fahrer verletzt 

Baum touchiert und mehrmals überschlagen - Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro

Ein schwerer Unfall hat sich im Kreis Waldeck-Frankenberg ereignet. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

Schwerer Unfall bei Münden im Kreis Waldeck-Frankenberg

bei Münden im Kreis Fahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rettungsdienst und Notarzt waren im Einsatz

Münden - Mit seinem schwarzen Ford Kuga ist am Montagnachmittag (08.06.2020) ein 69-jähriger Mann bei Münden (Kreis Waldeck-Frankenberg) verunglückt. Obwohl er durch den Unfall eine Fraktur im Brustbereich erlitten hatte, konnte der Fahrer aus dem Auto steigen.

Gegen 13.25 Uhr wurde der Unfall, der sich auf der Landesstraße zwischen Lichtenfels Dalwigksthal und Münden ereignet hat, bei den Leitstellen Waldeck-Frankenberg und dem Hochsauerlandkreis gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt wurde von einer Person gesprochen, die in einem Auto eingeklemmt sei. Rettungsdienste und Notarzt waren zuerst an der Unfallstelle, versorgten den 69-jährigen Mann aus Medebach medizinisch und brachten ins Krankenhaus.

Unfall im Kreis Waldeck-Frankenberg: Was war geschehen?

Mit seinem Ford befuhr der 69-Jährige die Landesstraße von Dalwigksthal in Richtung Münden. Wahrscheinlich, so die Polizei, war der Fahrer auf die rechtsseitigen Bankette gekommen, beim Gegenlenken geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen Baum und hob so weit ab, dass der Ford in einem Wiesengrund eingeschlagen war. Dort überschlug sich der Pkw mehrmals.

Unfall im Kreis Waldeck-Frankenberg: Entwarnung für die Feuerwehr

Die Feuerwehr aus Medebach konnte bereits auf der Anfahrt zum Unfallort abdrehen, nachdem Entwarnung gegeben wurde. Die Lichtenfelser Wehren unterstützen den Rettungsdienst und sammelten Autoteile von der Fahrbahn auf. Kurzzeitig musste die Strecke von der Polizei aus Frankenberg gesperrt werden.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

