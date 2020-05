Wegen Corona: 75 000 Euro Kita-Gebühren weniger für Stadt Korbach

Kürzungen auch bei Landkreis-Mitteln

+ © Lutz Benseler Wegen Corona geschlossen: Ein Schild am Kindergarten „Tempel“ in Korbach informiert in mehreren Sprachen die Eltern. © Lutz Benseler

Der Stadt Korbach entgehen durch die Corona-Pandemie in drei Monaten voraussichtlich 75. 000 Euro Nutzungsentgelte für die Kindergärten. Das teilte Bürgermeister Klaus Friedrich in der Stadtverordnetenversammlung mit.

Hinzu kommen laut Friedrich vom Landkreis angekündigte Kürzungen der Integrationspauschale in Höhe von rund 100 .000 Euro. „Derzeit sind wir dabei, mit dem Landkreis ein Modell zu entwickeln, mit dem wir 75 Prozent dieser gekürzten Integrationspauschale vom Bund im Rahmen der Corona-Hilfe erstattet bekommen“, sagte Friedrich.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Betreuung in Kitas, Kindergärten und an Schulen seit dem 16. März gesetzlich untersagt. Davon ausgenommen sind Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, etwa als Ärzte oder Krankenpfleger. Für sie wird eine Notbetreuung angeboten. „Für unser Krankenhaus sowie das Haus am Nordwall wurde eine gesonderte betriebsinterne Betreuung organisiert“, erläuterte der Bürgermeister.

In den ersten sechs Wochen des Betreuungsverbotes haben laut Friedrich rund 30 Prozent der anspruchsberechtigten Eltern die Notbetreuung in Anspruch genommen. Zuletzt sei die Nachfrage nach Notbetreuung sprunghaft angestiegen. „Die Betreuung wird jedoch nicht im gleichen Maß durch den Gesetzgeber ausgeweitet wie das Anlaufen der Wirtschaft ermöglicht wird. Die Folge: Viele Eltern, die nun wieder arbeiten können, haben keinen Anspruch auf eine Notbetreuung im Kindergarten. Ausnahmen lässt die Verordnung des Landes nicht zu“, sagte Friedrich.

Pädagogische Fachkräfte, die nicht in der Notbetreuung eingesetzt wurden, haben derweil andere Aufgaben übernommen. Sie überarbeiten die Dokumentation, die pädagogischen Konzepte, aktualisieren die Hygienepläne, reinigen und desinfizieren die Spielmaterialien, gestalten die Gruppenräume um und erarbeiten Angebote und Projekte für die Zeit nach der Schließung. Friedrich: „Die Einrichtungen haben sehr aktiv Ideen für Eltern zur Beschäftigung der Kinder zu Hause erarbeitet, vorbereitet und verteilt.“

Gerade weil viele Erzieherinnen gleichzeitig auch Familien mit kleinen Kindern hätten, seien vermehrt Mehrstunden abgebaut und Urlaube genommen worden.

Quelle: Waldeckische Landeszeitung