Abi in Waldeck-Frankenberg: 21 Schüler mit 1,0 im Zeugnis

496 Abgänger an Gymnasien im kreis

Nach der Übergabe der Zeugnisse an die Abiturienten in Waldeck-Frankenberg steht fest: 21 Abgänger haben im Abi-Zeugnis einen Notenschnitt von 1,0.

Waldeck-Frankenberg – An den sechs Gymnasien in Waldeck-Frankenberg haben in diesem Schuljahr 496 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen zum Abitur bestanden. 145 von ihnen, also fast jeder Dritte, hat im Notendurchschnitt des Abschlusszeugnisses eine 1 vor dem Komma, 21 haben sogar die Traumnote 1,0 geschafft. Die Zahlen haben die Schulen auf unsere Anfrage mitgeteilt.

Abitur in Waldeck-Frankenberg kann man an folgenden Gymnasien machen: Edertalschule Frankenberg, Alte Landesschule Korbach, Gustav-Stresemann-Gymnasium Bad Wildungen, Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen, Uplandschule Willingen und Berufliches Gymnasium Korbach/Bad Arolsen.



Im Südkreis gibt es mit der Edertalschule in Frankenberg also nur ein Gymnasium, dafür gibt es dort mit 125 den größten Abiturienten-Jahrgang, an der Uplandschule in Willingen mit 29 den kleinsten (siehe Hintergrund).



An der Alten Landesschule in Korbach haben die diesjährigen Abgänger kreisweit den besten Schnitt in der Abinote: 2,14, dort gibt es mit neun auch die meisten Abgänger mit der Note 1,0. An der Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen liegt der Notendurchschnitt bei 2,16, an der Edertalschule bei 2,28. In Bad Wildungen ist der Abi-Schnitt 2,41, in Willingen 2,5, am Beruflichen Gymnasium 2,48. Die Durchschnittsnoten der sechs Gymnasien liegen damit im Bereich des Vorjahresdurchschnitts in Hessen, der 2,23 war. Für 2023 gibt es dazu noch keine Zahl (Stand: 10. Juli).

Es gebe deutschlandweit einen Trend zu besseren Durchschnittsnoten im Abitur, sagte Studiendirektor Dr. Markus Lamm bei der Zeugnisübergabe an der Alten Landesschule. Es gebe die Vermutung, dass dies mit geringeren Anforderungen in den Prüfungen zusammenhänge. „Dieser Auffassung bin ich nicht“, betonte Dr. Lamm ausdrücklich.

Zentrales Landesabitur in Hessen

Die schriftlichen Abi-Prüfungen für das zentrale Landesabitur in Hessen hatten am 26. April begonnen und bis 11. Mai gedauert, danach folgten die mündlichen Prüfungen. Das Landesabitur setzt sich aus zentralen, vom Kultusministerium vorgegebenen Aufgaben sowie dezentralen, von den Lehrkräften vor Ort erarbeiteten Prüfungsteilen zusammen. Für Berufliche Gymnasien wie in Korbach gab es zum Teil eigene fachrichtungs- und schwerpunktbezogene Prüfungen.



Die 496 erfolgreichen Abiturienten im Landkreis haben ihre Zeugnisse in der vergangenen Woche bei den Abschlussfeiern an ihrer Schule erhalten. An der Edertalschule war am Freitagabend Zeugnisübergabe. „Ihr dürft alle stolz auf euch sein. Euch stehen nun alle Wege offen“, sagte dabei Markus Koch, der Schulleiter des Frankenberger Gymnasiums. Das Ende der Schulzeit sei zugleich ein „Anfang für etwas Neues“, betonte er.

