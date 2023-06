Abwechslungsreiches Programm beim Holunderblütenfest in Sachsenberg

Bastelecke eingerichtet: Die Kinder bauten gemeinsam kleine Holzboote mit Segeln. © Andreas Schultze

Einen schönen Nachmittag verbrachten die Besucherinnen und Besucher beim Holunderblütenfest in Sachsenberg. Der Verein „Städtchen mit Herz“ hatte am Donnerstag dazu an den „Stadtteich“eingeladen.

Lichtenfels-Sachsenberg – Seit 2006 ist eine Gruppe von Sachsenbergern in und um ihren Ort aktiv. Die 80 Mitglieder haben die Lücke geschlossen, die durch die ruhenden Aktivitäten des Verkehrsvereins entstanden war.

In den vergangenen Jahren ist das Areal um die schon lange bestehenden Teiche herum in Eigenregie ehrenamtlich in die heutige Parkanlage verwandelt worden. Unter anderem wurde auch eine Fußgängerbrücke in Stahl- Holzkonstruktion darüber gebaut. Zum Holunderblütenfest des Vereins sind auch in diesem Jahr auch viele Menschen aus den Nachbargemeinden nach Sachsenberg gekommen.

Der Männergesangsverein Sachsenberg/Neukirchen eröffnete das Unterhaltungsprogramm an diesem Nachmittag mit den Liedern „Der Maßkrug“, „Der Hammerschmied“ und das allen bekannte „Sierra Madre“.

Der Männergesangverein Sachsenberg/Neukirchen eröffnete das Unterhaltungsprogramm beim Holunderblütenfest in Sachsenberg mit mehreren Liedvorträgen. © Andreas Schultze

Das heimische Duo „Wuthe & Faust“ trat dann live auf der Open-Air-Bühne auf. Zwanzig Jahre sind Maik Garthe und Jan Hampicke schon aktiv. Sie präsentierten ein ausgefeiltes Songwriting mit Essenzen aus Folk, Blues, Rootsrock und Country. Die daraus entstehenden musikalischen Stimmungsbilder unterstützten die stimmungsvolle Atmosphäre des Festes. Während die beiden Musiker eine Pause einlegten, musizierte der Posaunenchor, er hatte unter anderem ein neu einstudiertes internationales Potpourri im Programm.

Die Kinder waren mit Bastelarbeiten beschäftigt. Holzkörper für kleine Boote mit einem dazugehörenden Segel haben sie gemeinsam zusammengebaut. In einem Tretbecken haben manche an diesem warmen Tag ihre Füße gekühlt.

Und natürlich gab es bei dem Fest in Sachsenberg auch Produkte aus Holunder. Schon vor 2000 Jahren war der Holunder eine Kultur- und Heilpflanze. Neben den Beeren werden die nektarreichen Doldenblüten zu Holunderblütensirup oder Holundersekt verarbeitet. Als Tee werden sie gegen Fieber und Erkältungskrankheiten verwendet und die giftigen Früchte können durch Kochen zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden.

Die Sachsenberger haben sich die vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung von der Holunderblüte und der Holunderbeere in Erinnerung gerufen und Genussmittel daraus hergestellt.

Neben Sirup und Sekt aus Holunderbeeren wurden auch Holunderlimonade und Holundergelee angeboten. Auch verschiedene Kuchen mit Holunder und frittierte Holunderblüten konnten die Besucher kosten. Außerdem ließen sich die Gäste die Sachsenberger grüne Soße schmecken. Mindestens sieben und bis zu 21 heimische Kräuter müssen bzw. können der Soße beigegeben werden. Zusammen mit Pellkartoffeln wurde sie verkauft. Außerdem gab es bei dem Fest auch Spezialitäten vom Grill. (Andreas Schultze)