Action im Wasser und drumherum in Freibädern Rhoden und Berndorf

Von: Julia Janzen

Für Action im Wasser sorgten (von links) Monika Trilling-Rauch und Milena Bach als Sportcoaches. Siska, Mara, Felicitas, Rayhaana und Sophie machten mit. © Julia Janzen

Zu einem bunten Familientag hatte der Förderverein des Rhoder Walmebads am Sonntag eingeladen. Los ging es morgens mit einem „Wohnzimmerkonzert“ der Musikkapelle aus Westheim, ab dem Mittag standen dann Spiel, Spaß und Bewegung vor allem für die jüngeren Besucher auf dem Programm. Auch im Berndorfer Freibad gab es einen Spielenachmittag.

Diemelstadt/Twistetal - Mehr als zwei Stunden lang sorgten die rund 25 Musiker aus Westheim am Sonntagvormittag im Rhoder Freibad für Unterhaltung, von traditioneller Musik bis hin zu Popsongs war alles dabei. Der Rhoder Guido Tribbels, aktiv im Freibad-Förderverein, hatte den Auftritt gewonnen, eigentlich hätte es ein „Wohnzimmerkonzert“ sein sollen. Doch während der Sommermonate sei das Freibad sein Wohnzimmer, berichtet er schmunzelnd. Kurzerhand fragte er Vereinsvorstand und Musiker, ob sich das Konzert nicht auch im Schwimmbad umsetzen ließe. So kamen am Morgen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Genuss des besonderen Konzerts.

Spiel und Bewegung standen ab dem Mittag im Vordergrund. Die Diemelstädter Sportcoaches Monika Trilling-Rauch und Milena Bach hatten von Wasserbällen über Balancier-Steinen bis hin zu Memory fürs Schwimmbecken allerlei Equipment mitgebracht. Die Mädchen und Jungen konnten einen Parcours auf der Wiese absolvieren, es gab Staffelspiele im Wasser und einen Arschbomben-Wettbewerb. Die Idee dahinter: Mehr Bewegung in den Alltag bringen, Sozialverhalten und Fairness lernen, berichtet Trilling-Rauch. Viele der Utensilien seien von Vereinen auch ausleihbar. Auch Kinderschminken und Slackline wurden angeboten.

Die Mitglieder des Fördervereins versorgten die Besucher derweil mit Getränken und Essen wie Spießbraten und Crêpes. Der Erlös kommt dem Förderverein zugute.

Der feiert im kommenden Jahr das 20-jährige Bestehen, sagt Vorsitzender Helmut Butterweck. Dann soll auch eine Neuerung umgesetzt werden: Das Freibad soll weg vom Gas, hin zu Wärmepumpen. „Wir wollen komplett CO2-neutral werden“, sagt Butterweck. Das Konzept dafür stehe bereits.

Die Saison, die noch bis zum 3. September dauert, sei „abgesehen von den drei verregneten Wochen gut“ gewesen, so der Vorsitzende. Um die Wassertemperatur von 25 Grad halten zu können, sei allerdings etwa die dreifache Menge an Gas verbraucht worden wie noch im vergangenen Sommer.

Mit Hund im Wasser: Toni und Mica spielten gern im Becken auf dem aufblasbaren Hund. © Janzen, Julia

Zum ersten Mal gab es im Freibad Berndorf einen Spielenachmittag. Kioskbetreiber Klaus König und Ehefrau Barbara hatten am Samstag eine Kletterwand installiert, Walking Bälle organisiert und einen aufblasbaren Hund zum Spielen ins Wasser gelassen. Auch eine Tombola hatten sie organisiert. Zwar waren aufgrund des Wetters nicht allzu viele junge Besucher gekommen, doch die freuten sich umso mehr über das Spieleangebot. jj