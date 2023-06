Adorfer Mittelpunktschule präsentiert Ergebnisse der Projektwoche

Aus Altpapier Material für neue Kunst schufen die Adorfer Mittelpunktschüler in der Papierfabrik. © pr

Ein steiler Weg wird ein Kunstwerk. Altpapier wird nützlich. Brausetüten werden Taschen. In der Projektwoche haben die Adorfer Schüler erstaunliches gezeigt.

Diemelsee-Adorf – Eine vielseitige Projektwoche haben die Schülerinnen und Schüler der Mittelpunktschule Adorf erlebt: Ein breit gefächertes Angebot aus kreativen, sportlichen, kulinarischen oder handwerklichen Projekten machte die Zeit zu einem Erlebnis für alle Beteiligten. Zum Abschluss wurden die Projekte den Eltern und vielen Gästen vorgestellt.

Es gab viel zu bestaunen: Fröhlich und freundlich präsentiert sich der lange Anstieg zur Schule, nach die Gruppe „Stairway to school“ mit Farbe und Mosaik Treppenkunst erstellt hat. Der Schulgarten wurde aufgeräumt und neu gestaltet, wobei das Gerätehaus einen neuen Anstrich erhielt.

Auchd er Schulgarten der MPS Adorf wurde in der Projektwoche neu gestaltet. © pr

In der Märchenwelt und beim Upcycling-Projekt wurde gebastelt, mit verschiedensten Materialien wurden liebvolle Dekorationen erstellt. Im Projekt „Alte Spiele“ erlernten die Kinder die in früheren Generationen beliebten Hüpf- und Murmelspiele. In der „Papierfabrik“ lernten die Mädchen und Jungen, aus Altpapier neues Papier herzustellen und Kunstwerke aus handgeschöpftem Papier zu gestalten.

Eine Gruppe legte in verschiedensten Disziplinen das Sportabzeichen ab und die Kanueinheit der Schule wurde bei bestem Wetter auf dem Diemelsee zum Kanufahren genutzt. Im Projekt „Natürlich schön“ wurden Kosmetika aus natürlichen Zutaten erstellt, die beim Verkauf ebenso reißenden Absatz fanden wie die selbst hergestellten Nudeln, Soßen und Dips der Kochgruppe. In der Turnhalle hatten die Grundschulkinder einen „Abenteuerspielplatz“ entwickelt und aufgebaut, der von großen und kleinen Gästen ausgiebig genutzt wurde. Reißenden Absatz fand die Zeitung der „Projektreporter“ und nicht zuletzt konnten die Gäste die faszinierenden Legoroboter bestaunen, die von den Schülerinnen und Schülern gebaut und programmiert wurden – so waren sie in der Lage, verschiedenste Aufgaben und Parcours zu bewältigen.

Bei „Stairway to School“ wurde der lange Aufstieg zur Mittelpuktschule Adorf verschönert. © pr

Die Präsentation der Projekte wurde abgerundet durch die Tanz- und Gesangsbeiträge des Musikprojekts und die Modenschau der Gruppe „Chunky Bags“, die stolz ihre aus Brausetüten erstellten Taschen vorstellten. Die Eltern und Gäste erlebten so einen überaus abwechslungsreichen Nachmittag, ergänzt durch Kaffee und Kuchen im Elterncafé.

Das Fazit der Projektwoche: „So müsste Schule öfter sein!“ Das Zusammenarbeiten in altersgemischten Gruppen hat die Schüler der MPS nach den Einschränkungen der Coronazeit wieder näher zusammengebracht und neue Kontakte ermöglicht. Lehrer und Schüler lernten in der gemeinsamen Arbeit oft vollkommen neue Seiten aneinander kennen und die drei gemeinsamen Tage ohne jeden Leistungsdruck und mit vielen Begegnungen untereinander waren ein Gewinn für die Schulgemeinschaft. (red)