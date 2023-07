Neue Tafeln aufgestellt

Adorfer richten ihren Natur- und Kulturpfad rund ums Dorf her

Die Arbeiten sind offiziell abgeschlossen: In Eigenleistung haben einige Adorfer den zwölf Kilometer langen Natur- und Kulturpfad rund ums Dorf hergerichtet und erweitert. Startpunkt ist eine Tafel am Dorfplatz. © Karl Schilling

In Eigenleistung haben die Adorfer den zwölf Kilometer langen Natur- und Kulturpfad rund ums Dorf überarbeitet und saniert. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

Diemelsee-Adorf – An 32 reich bebilderten Tafeln vermittelt der Pfad Spannendes über die Dorfgeschichte, die Geologie und die heimische Natur. Tiere und besondere Pflanzen werden vorgestellt, verschiedene Lebensräume in der Landschaft wie Hecken und Wälder, die geologisch bedeutende Martenberg-Klippe, der Bergbau, die Gips-Vorkommen, der Diabas-Steinbruch am Vornsberg oder die Windräder auf dem Hessel.

Idee von Karl Welteke 1998 umgesetzt

Der Pfad wurde 1998 auf Initiative des heimatgeschichtlich stark engagierten Konrektors Karl Welteke aufgebaut. Er trug auch viele Erläuterungen für die Hinweistafeln zusammen. Rudolf Engelhard verpflichtete sich, sich um die Pflege zu kümmern – regelmäßig wurden die Schilder von Gras und Büschen freigeschnitten.

Doch im Laufe der Jahre wurden einige der verglasten Schilder wegen der Sonneneinstrahlung schwarz und nicht mehr lesbar. Als die 1120-Jahr-Feier anstand, ergriffen Engelhard und der damalige Ortsvorsteher Bernd Becker die Initiative, um den Pfad wieder herzurichten. Das Dorfjubiläum fiel den Corona-Beschränkungen zum Opfer, aber am Projekt Pfad hielten die Adorfer fest: Überwiegend in Eigenleistung haben sie die meisten Arbeiten im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt.

Viele Helfer

So haben einige Mitglieder der Landjugend das Gelände um alle Schilder großflächig freigeschnitten. Neun „Damen von der Thekenecke“ der Gastwirtschaft „Zum Kahlenberg“ um Christiane Hilke zogen los und strichen die Holzgerüste aller Schilder komplett neu. Auch etwa 30 Bänke in der Gemarkung erhielten bei der Aktion frische Farbe.



Auch die alten Holzdächer waren nach 23 Jahren teilweise marode. Schreinermeister Carsten Graf stand den Helfern beim Bau neuer, stabiler Blechdächer für alle Tafeln zur Seite, mit Unterstützung von Rudolf Engelhard und Horst Figge wurden sie montiert.

Neue Tafeln aufgestellt

Engelhard hat den Pfad um eine von ihm gestaltete Tafel erweitert. Sie berichtet über die einst vier wassergetriebenen Mühlen Adorfs, von denen heute nur noch die Rhenegger Mühle arbeitet: Sie erzeugt Strom. Außerdem gab es schon 1919 ein erstes Windrad, es drehte sich an der Ölmühle im Reik.



Eine Tafel zum Thema Rheinisches Schiefergebirge wurde gestohlen – Geologen entwarfen eine neue und stellten sie kostenlos zur Verfügung. Sie zeigt eine 1,60 Meter breite Panoramaaufnahme der Erhebungen um Adorf. Auch an der vom Burschenclub betreuten Waldkegelbahn wurde ein neues Schild aufgestellt.



Rundweg durch Adorf

Daneben gibt es noch einen drei Kilometer langen Rundweg durch Adorf, der an 15 Stationen auf historische Besonderheiten wie die Burg, die Tore, die Synagoge, die Schulen oder die Mühlen aufmerksam macht. Auch er wurde überarbeitet, Tanja Fieseler gestaltete mit Rudolf Engelhard Bilder.

Ein neu gedruckter Flyer informiert über beide Pfade. Außerdem ist an der Übersichtstafel am Start am Adorfer Dorfplatz ein QR-Code für Handynutzer aufgedruckt.

Gemeinschaftsleistung der Freiwilligen

Bürgermeister Volker Becker freut sich über die Gemeinschaftsleistung der Freiwilligen. Der Pfad sei wichtig, um die Adorfer Geschichte erlebbar zu machen und sie gut zu vermitteln. Rückmeldungen der Tourist-Info zeigten, dass viele Wanderer und Radfahrer den Pfad gut nutzten. Er solle künftig auch über den Sauerland-Tourismus vermarktet werden.



Gesamtkosten von nur 8500 Euro

Dank des ehrenamtlichen Engagements seien nur Gesamtkosten von 8500 Euro angefallen. Dazu seien viele Spenden eingegangen, etwa vom Naturpark Diemelsee oder von Privatleuten. Allein der Verein „1120 Jahre Adorf“ steuerte 918,28 Euro bei. Die Beschilderung wurde mit Leader-Geldern finanziert, das Land förderte die Arbeiten.

Auch die Gesellschaft Energie Waldeck-Frankenberg beteiligte sich. Die Besonderheit des sehr informativen Pfades sei, dass nicht nur die Natur dargestellt werde, sondern auch die Kultur, sagte der EWF-Sprecher Axel Voigt. Dass Wanderer so „Diemelsee kennen und lieben lernen, unterstützen wir gerne“.

Engelhard und Figge wollen den Pfad auch weiter pflegen – Figge: „Solange wir können, machen wir weiter.“ -sg-