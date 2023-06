HNA-Wahlforum in Allendorf/Eder: Bürgermeister-Kandidaten Carsten Schäfer und Andreas Lang stellten sich Fragen

Von: Klaus Jungheim

Teilen

Den Fragen der HNA Frankenberger Allgemeine haben sich die beiden Kandidaten für das Allendorfer Bürgermeisteramt, Carsten Schäfer (2. von links) und Andreas Lang (daneben rechts), während eines Wahlforums unserer Zeitung im Allendorfer Bürgerhaus gestellt. 200 Zuschauer erlebten am Donnerstagabend ein interessantes und kurzweiliges Aufeinandertreffen der zwei Kontrahenten. Welche Positionen sie einnehmen und wie sie sich ihre künftige Arbeit als Verwaltungschef vorstellen, dazu wurden sie von den Moderatoren, HNA-Redakteur Thomas Hoffmeister (links) und HNA-Redaktionsleiter Jörg Paulus (rechts), befragt. © Klaus Jungheim

Abpfiff war um 20.34 Uhr. Rund 200 Zuschauer hatten zuvor ein 94-minütiges, interessantes und kurzweiliges Aufeinandertreffen zweier Kontrahenten erlebt: Carsten Schäfer und Andreas Lang stellten sich auf dem Spielfeld, der Bühne des Allendorfer Bürgerhaus, der Öffentlichkeit. Das Kandidaten-Duell verlief fair und sachlich – fast freundschaftlich.

Allendorf/Eder – Die beiden Parteilosen wollen neuer Bürgermeister der Gemeinde Allendorf/Eder werden – als Nachfolger des Amtsinhabers Claus Junghenn, der nach 24 Jahren nicht mehr antritt. Carsten Schäfer kommt aus Rennertehausen, Andreas Lang aus Bromskirchen. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 11. Juni, statt – nach der Fusion mit Bromskirchen zusammen mit der Kommunalwahl für die neue Gemeindevertretung in Allendorf/Eder.

Eingeladen zu dem Wahlforum hatte die HNA Frankenberger Allgemeine. Am Donnerstagabend stellten sich die beiden Bewerber den Fragen der Moderatoren, HNA-Redaktionsleiter Jörg Paulus und HNA-Redakteur Thomas Hoffmeister. Paulus hatte zu Beginn den informativen, aber auch unterhaltsamen Charakter des HNA-Wahlforums hervorgehoben. 90 Minuten seien dafür vorgesehen – „eine Dauer wie bei einem regulären Fußballspiel“. In der kurzen „Halbzeitpause“ hielt die Allendorfer Feuerwehr kühle Getränke für die Besucher parat.

Die Themenpalette in der Frage-Antwort-Runde mit den beiden Kandidaten war breit gefächert: Sie reichte von Wirtschaft und Finanzen, Verwaltung und Interkommunaler Zusammenarbeit, Vereine und Kultur über die künftige Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser und Hallen in der neuen Gemeinde Allendorf/Eder bis hin zur möglichen weiteren Fusion mit Nachbarkommunen. Hinzu kamen die Abschaffung der Straßenbeiträge für Sanierungen bestehender Straßen, das Einkaufszentrum Battenfeld, eine finanzielle Beteiligung Allendorfs am Schwimmbad Battenberg und die geplante Reaktivierung der Bahnstrecke Frankenberg-Allendorf-Battenberg. Tourismus, Gastronomie und Unterstützung der Vereine durch die Gemeinde rundeten das Spektrum ab.

Zuvor hatte der noch amtierende Bürgermeister Claus Junghenn zu den Besuchern gesprochen. Neben Informationen zu seinem Entschluss, nicht mehr anzutreten, riet der 63-jährige Parteilose den beiden Kandidaten als eine wichtige Voraussetzung für das Bürgermeisteramt, „leidensfähig“ zu sein. Ein Verwaltungschef müsse im Umgang mit den Menschen stets ein gutes Miteinander pflegen – egal, welchem Lager sie auch immer angehörten, betonte Junghenn.

Diese Absicht bekundeten Carsten Schäfer und Andreas Lang gleichermaßen. Auch wenn der eine der Bürgerliste Ortsteile angehört (Schäfer) und der andere der SPD und der Bürgerliste Bromskirchen (Lang), wollen sie als offiziell parteilose Kandidaten im Fall einer Wahl „Bürgermeister für alle Bürger sein“.

Auf die Frage, warum es ihrer Meinung nur zwei Kandidaten gibt, obwohl die Gemeinde sehr attraktiv sei, sagte Schäfer: „Das liegt sicher an unserer frühen Kandidatur – aber auch an den Personen selbst, die hier antreten. Das ist schon ein dickes Brett.“ Ähnlich argumentierte Lang, der sich aber wunderte, dass „kein Auswärtiger dazu gekommen ist. Das hat mich dann doch überrascht“.

Mehr lesen Sie in der gedruckten Samstagsausgabe der HNA Frankenberger Allgemeine