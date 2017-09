400 Besucher feierten "saugutes" Oktoberfest in Battenfeld

Ein Prosit: (von links) Jasmin Ernst, Anna-Lena Ochse, Vera Schäfer, Julian Dornseiff und Tanja Hoffmann kamen stilecht in Dirndl beziehungsweise Lederhose zum Battenfelder Oktoberfest.

Battenfeld. „O‘zapft ist in Battenfeld!“ Mit einem Hammerschlag erledigte Allendorfs Bürgermeister Claus Junghenn am Samstagabend den Fassanstich und das Battenfelder Oktoberfest konnte beginnen.

Dazu gab es noch ein großes Lob für das junge Organisationsteam der SG Battenfeld, das wieder viel Herzblut in die Dekoration der Markthalle gesteckt hatte. Für sein Lob zitierte er den Satz, den der Battenfelder „Kuckuck“ (Jürgen Becker) geprägt hatte: „Das gibt es nirgends auf der Welt, das gibt es nur in Battenfeld.“ Als gute Gastgeber verteilte das Orga-Team zum Freibier aus dem Anstichfass auf alle Tische eine Brotzeitplatte zur Begrüßung der Gäste.

Mit rund 400 zünftig gekleideten und gut gelaunten Gästen war die Halle wieder einmal ausverkauft und man hatte den Eindruck, dass die Damenwelt in der Mehrzahl war. Vielleicht aber nur deshalb, weil sie in ihren schicken Dirndln die Farbtupfer des Abends waren. „Fürs Feiern brauchen wir doch keine Männer“, war dann auch an einem Tisch zu hören.

Es hat sich rumgesprochen, dass das Motto „Oktoberfest Battenfeld – des is a Gaudi“ kein leeres Versprechen ist. Denn es kamen auch Gäste aus den Nachbarkreisen wie aus Amönau Sina Althaus, Niklas Schmidt, Aaron Janker und Niklas Schmidt, die dem Tipp eines Freundes gefolgt waren und feststellten: „Das ist saugut hier.“ Dabei sein beim Oktoberfest wollte auch die ehemalige Battenfelderin Melanie Koch, die aus Ludwigsburg angereist war. Fast ein Heimspiel hatte Daniel Heinemann aus Battenberg, der „viel Spaß haben“ wollte. Auch junge Menschen aus Frankenberg, Rosenthal und Burgwald feierten mit.

Wer nicht an seinem Tisch sitzen bleiben wollte, konnte die „Halbe“ auch direkt im „Bierstüberl“ an einem der Palettentische trinken. „Geschnapserlt“ wurde an der „Schatzi-Bar“, und die „Busserl-Bank“ im Zelt vor der Halle wurde im Laufe des Abends immer beliebter.

Zum ersten Mal war die Big Band des Musikzugs Battenberg für die Stimmung in der Halle verantwortlich. Dass die Musiker aus dem Nachbarort nicht nur Stimmung machen können, sondern auch gute Tanzmusik spielen, das war an der stets gefüllten Tanzfläche festzustellen.