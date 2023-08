Al-Wazir wirbt bei Viessmann in Allendorf für Wärmepumpen-Technologie

Von: Thomas Hoffmeister

Teilen

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen, 3. von rechts) hat am Donnerstag das Allendorfer Heiz- und Klimatechnikunternehmen Viessmann besucht. Das Foto zeigt (von links) Konzernbetriebsrat Matthias Godzik, Vertriebsvorstand Dr. Karsten Hoppe, Alix Chambris (Vize-Präsidentin Public Affairs bei Viessmann), Tarek Al-Wazir, Viessmann-Generalbevollmächtigten Prof. Dr. Markus Pfuhl und Dr. Stefan Hoffmann (Viessmann-Akademie). © Stephanie Böhme/Viessmann/nh

Das Allendorfer Heiz- und Klimatechnik-Unternehmen Viessmann hat Hessens Wirtschaftsminister Al-Wazir am Donnerstag besucht. Der Minister erwartet durch die Wärmepumpen-Technologie langfristig eine Entspannung bei den Heizkosten.

Allendorf/Eder – „Erneuerbare Energien gewährleisten mittel- bis langfristig eine sehr viel kalkulierbarere, kostengünstigere und stabilere Versorgung als die nur begrenzt verfügbaren fossilen Träger“, sagte Tarek Al-Wazir am Donnerstag bei einem Besuch der Firma Viessmann in Allendorf/Eder, dem heimischen Anbieter von Klimalösungen.

„Wer jetzt noch schnell eine neue Gas- oder Ölheizung einbaut, wird langfristig mehr bezahlen als diejenigen, die in erneuerbare Energien investieren“, sagte der stellvertretende hessische Ministerpräsident.

Bei einem Rundgang hatte sich der Grünen-Wirtschaftsminister zuvor unter anderem die Wärmepumpenfertigung, das Werksmuseum und das Akustiklabor zeigen lassen. Dort wird besonderer Wert darauf gelegt, die neuen Wärmepumpen „flüsterleise“ zu entwickeln, diese zu dämmen und unvermeidbare Geräusche in einen Frequenzbereich zu verlagern, den das menschliche Ohr nicht als störend empfindet.

International führender Hersteller

Viessmann zählt zu den international führenden Herstellern von Heiz-, Kälte- und Klimatechnik-Lösungen. Ende April wurde bekannt, dass das Unternehmen sein Kerngeschäft einschließlich der Wärmepumpen-Herstellung an die amerikanische Carrier-Corporation verkauft (HNA berichtete).

„Immer mehr Unternehmen erkennen die wirtschaftlichen Chancen der Energiewende. Viessmann hat sich auf diesem Gebiet große Kompetenz erarbeitet – gerade auch wegen seiner qualifizierten und hoch engagierten Beschäftigten und des Know-hows. Gleichzeitig erfordern die Investitionen in die Zukunft Kapital. Ich bin zuversichtlich, dass der neue Eigentümer auf diese Stärken aufbauen wird. Das Geschäft kann auch eine Chance sein: Es stellt das Kapital bereit, um mit den technologisch führenden Wärmepumpen aus Nordhessen weltweit den Markt zu gewinnen.“

Die aktuelle Situation sei von „großen Veränderungen“ geprägt, sagte Tarek Al-Wazir bei einer Pressekonferenz. Vieles im Bereich der Wärme- und Energieversorgung habe sich in den vergangenen 18 Monaten verändert, zuvor sei man von „sehr wenigen Lieferanten“ abhängig gewesen. „Ich glaube, dass in der Veränderung auch Chancen liegen“, sagte der hessische Wirtschaftsminister.

Über den amerikanischen Konzern Global Carrier habe Viessmann auch die Chance, „in Märkte vorzudringen, wo man bisher nicht vertreten war“.

Al-Wazir: Wir brauchen Planungssicherheit

„Was wir in der aktuellen Situation brauchen, ist Planungssicherheit“, betonte der hessische Wirtschaftsminister. Das so genannte Heizungsgesetz werde in den nächsten Wochen vom Bundestag beschlossen und dann vom Bundesrat bestätigt werden. Am 1. Oktober dieses Jahres werde man wissen, „was ab Januar 2024 geht“, sagte Al-Wazir. Dann werde auch Klarheit über mögliche Förderprogramme herrschen.

„Wir sehen uns als Möglichmacher der Energiewende und nehmen die Jahrhundertaufgabe an“, sagte Viessmann-Vetriebsvorstand Dr. Karsten Hoppe, der es als „besondere Ehre“ bezeichnete, den hessischen Wirtschaftsminister in Allendorf begrüßen zu dürfen.

Tarek Al-Wazir unterstrich die große Bedeutung des Unternehmens Viessmann für die Region. „Viessmann ist seit über 100 Jahren eng mit Nordhessen verknüpft. Die Landesregierung will, dass die Produktion von Heiz- und Klimatechnik hier ein starker Wirtschaftsfaktor bleibt. Deshalb stehen Fördermittel für Forschung und Entwicklung ebenso wie zur Schulung und Fortbildung von Handwerkern und Handwerkerinnen an den neuen Technologien bereit.“