Große Abendschau lockte 1000 Narren nach Allendorf

Just Us: Seit Jahren ein Höhepunkt ist die Jazztanzgruppe ein Höhepunkt der Abendschau. In Gardeuniformen (von links): Mireille Schuhmann, Simone Krafthöfer, Elena Kurp, Katharina Griese, Lisa Arnold, Sophia Muth, Maren Wollensack, Svetlana Clemens und Julia Hoffmann.

Allendorf/Eder. Zum 22. Mal präsentierte der SV Rennertehausen seine „Große SVR-Abendschau“. Dazu begrüßte Moderator Hilmar Koch am Samstag rund 1000 bunt kostümierte Menschen in der zur Karnevalsarena dekoriert Mehrzweckhalle.

Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Claus Junghenn und Gattin Vera.

Das dreistündige Abendprogramm startete mit der SVR-Jazztanzgruppe „Just us“, die mit „Leev Marie“ von den Kölnern „Paveiern“ die närrische Stimmung gleich kräftig angeheizten. Ihnen gehörte dann das erste „Relau“ an diesem Abend, mit dem alle elf teilnehmenden Gruppen nach ihren Auftritten belohnt wurden.

Mit Achim Reichels „Aloha- he“ lag der singende Entertainer Michael Clemens dann goldrichtig, denn in der Halle wurde kräftig mitgerudert. Ein Feuerwerk zündete die Gruppe „Sola-Niederasphe“, mit ihrer Show zur Musik aus den 90ern, in der sie sportlich und tänzerisch begeisterten. Die „Golden Girls“ der Trachtenguppe Wohra“, Stammgäste in der Abendschau, starteten mit „Lost in Space“ ihre gekonnte Choreografie die mit dem „Besten der letzten Jahre“ endete.

Die „Girls of Fire“ aus Gemünden zeigten ihr tänzerisches Können und „Atemlos“ endete ihre Choreografie mit einer Pyramide. Als „Kids der 90er“ präsentierten sich die Fußballer die ReBa-Spielgemeinschaft und in ihrer Choreografie zu Fernsehserien ihre Kindheit, zeigten sie, dass sie auch gekonnt parodieren können.

Die B&M-Dance-Company zeigte Streetdance und Hip Hop, die „Rentner von der Linde“, die Nachwuchsfußballer des SVR ein Potpourri „aus allem was Spaß macht“. Ein Höhepunkt waren wieder die „Alte Herren Tanzgruppe“ mit ihrem Stepptanz und „Bella ciao“, die der 12-jährigen Luca Maurer, mit einem Lichttanz unterstützt, auf die Spitze brachte.

Gekonnt war der Auftritt der Damen und Herren vom MCC Münchhausen als gemischtes Doppel. Den Deckel auf die gelungene Abendschau machten eine Gruppe SVR-Fußballer als „BB & Co, mach das so“. Bei ihrer Fassung von Johnny Däpp schwappte die Halle über. Im Konfettiregen tanzten ihre Fans vor der Bühne. Nach dem Finale sorgte die Musik von DJ Dennis Koch für eine lange Partynacht.