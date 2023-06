Allendorf/Eder: Vier Listen kandidieren für Gemeindevertretung

Von: Jörg Paulus

Teilen

Symbolbild © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Allendorf/Eder wird am Sonntag, 11. Juni, nicht nur ein neuer Bürgermeister gewählt, sondern auch eine neue Gemeindevertretung.

Allendorf/Eder – Beide Wahlen sind nötig, weil sich die bisherige Gemeinde Bromskirchen am 1. Januar 2023 der Gemeinde Allendorf angeschlossen hat. Bürgermeister Claus Junghenn und die bisherige Gemeindevertretung waren aber nur für die Alt-Gemeinde Allendorf gewählt, nicht für das Gebiet der bisherigen Gemeinde Bromskirchen.

Deshalb gibt es nun eine Nachwahl. Im Ort Bromskirchen, der nun nicht mehr die Kerngemeinde ist, sondern ein Ortsteil, wird am Sonntag außerdem ein eigener Ortsbeirat gewählt, den es bisher nicht gab; dort kandidiert eine Einheitsliste mit sieben Kandidaten für fünf Sitze. In den anderen Ortsteilen bleiben die Ortsbeiräte bis zur nächsten Kommunalwahl 2026 im Amt.

Zur Bürgermeisterwahl am 11. Juni kandidieren Andreas Lang aus Bromskirchen und Carsten Schäfer aus Rennertehausen (beide parteilos). Amtsinhaber Claus Junghenn (parteilos) kandidiert nicht mehr, er geht nach 24 Jahren am 2. Januar 2024 in den Ruhestand.

Bürgermeisterwahl am 11. Juni 2023 in Allendorf/Eder: Die Kandidaten Carsten Schäfer (links) und Andreas Lang. © privat

Zur Wahl der Gemeindevertretung treten vier Listen an: CDU, SPD, Bürgerliste Ortsteile (BLO) und Bürgerliste Bromskirchen (BLB). Die Bürgerliste Ortsteile bezieht sich auf die bisherigen Ortsteile der Alt-Gemeinde Allendorf. Zur Bürgerliste Bromskirchen haben sich die bisherigen Bürgerlisten Bromskirchen und Somplar zusammengeschlossen.

Bei der Wahl zur Gemeindevertretung können die Wähler wie bei der Kommunalwahl kumulieren und panaschieren, also ihre Stimmen auch an einzelne Kandidaten aus verschiedenen Listen vergeben (bis zu drei Stimmen je Kandidat und maximal 31). Insgesamt stehen 87 Kandidaten auf den vier Listen.

Kommunalwahl 2021: Bürgerliste Ortsteile lag vorne

Bei der Kommunalwahl 2021 hatte in Allendorf/Eder – damals noch ohne Bromskirchen – die BL Ortsteile mit 42,76 Prozent die meisten Stimmen erhalten und damit 13 Sitze für die Gemeindevertretung. Dahinter folgten die CDU mit 36,17 Prozent (11 Sitze) und die SPD mit 21,06 (7 Sitze). In Bromskirchen war die BL Bromskirchen auf 74,96 Prozent gekommen (11 Sitze), die BL Somplar auf 25,04 Prozent (4 Sitze).

Nach der Gemeindefusion wurden die 15 Bromskircher Gemeindevertreter vorübergehend in die Allendorfer Gemeindevertretung aufgenommen, die derzeit also 46 Sitze hat. Nach der Nachwahl am Sonntag werden es wieder 31 sein. Danach wird sich auch der Gemeindevorstand neu zusammensetzen, dem derzeit – ebenfalls als Übergangslösung – neben den sechs Beigeordneten der Alt-Gemeinde Allendorf auch die bisherigen fünf Bromskircher angehören.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zur Wahl Für Briefwahlunterlagen ist das Wahlbüro in der Gemeindeverwaltung in Allendorf am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Briefwahl ist für begründete Einzelfälle auch am Sonntag noch von 8 bis 15 Uhr möglich, teilte die Gemeinde mit. Zusätzlich ist am Samstag von 10 bis 11 Uhr ein Bereitschaftsdienst eingerichtet (Tel. 06452/913114). Die Verwaltungsstellen in Allendorf und Bromskirchen bleiben am Montag, 12. Juni, geschlossen, um die Ergebnisse der Gemeindewahl fertig auszuzählen.