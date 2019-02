Ampel defekt: Immer wieder kracht es an der Allendorfer Viessmann-Kreuzung

+ © Jörg Paulus Die Viessmann-Kreuzung in Allendorf: Seit einem Verkehrsunfall am 20. Januar ist die Ampel-Anlage außer Betrieb. Das sorgt für Unmut, weil das Ein- und Ausfahren dort – wie gestern Morgen (Foto) – zum Problem wird. Am Donn erstag ereignete sich dort auch schon wieder ein Unfall. © Jörg Paulus

Vier Unfälle in nur einer Woche: Immer wieder kracht es an der so genannten Viessmann-Kreuzung in Allendorf im Kreis Waldeck-Frankenberg. Wir haben nachgefragt.