Ampel auf B253 bei Allendorf nach Unfall noch außer Betrieb

Bei dem Unfall am 19. September war ein Ampelmast umgerissen worden.

Allendorf. Auch drei Wochen nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 bei Rennertehausen ist die Ampelanlage an der Einmündung in die Viessmann-Straße noch immer außer Betrieb.

Bei dem Unfall am 19. September hatte ein Auto einen der Ampelpfosten umgerissen. Seitdem funktionieren alle Ampeln dort nicht mehr. Deshalb kommt es dort vor allem während der Schichtwechsel der Firma Viessmann immer wieder zu längeren Wartezeiten.

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich an der Einmündung erneut ein Verkehrsunfall – diesmal wurden drei Menschen verletzt.

Für die seit Wochen genervten Viessmann-Mitarbeiter und andere Autofahrer ist jetzt Abhilfe in Sicht: Derzeit werden Beton-Fundamente für einen neuen Ampelmasten gegossen. Eine Sprecherin von Hessen-Mobil äußerte sich gegenüber der HNA zuversichtlich, dass die Ampel Anfang der kommenden Woche, also etwa am 15. Oktober, wieder funktionieren werde.