435 Besucher feierten ausgelassen beim Battenfelder Oktoberfest

Hochbetrieb herrschte am Samstag beim Battenfelder Oktoberfest – auch an der beliebten „Busserl-Bank“ (Foto). „Für uns beginnt hier die Gaudi“, sagte Bianca Born (hinten, vierte von links), die mit ihren „Wandertanten und Freunden“ zum Erinnerungsfoto Platz nahm.

Fast gleichzeitig mit dem Münchener startete nur wenige Stunden später das Battenfelder Oktoberfest.

Hier war es der Festausschussvorsitzende „100 Jahre SG Battenfeld“, Lukas Blaschke, der den Zapfhahn in das Spundloch schlug. Den Vollzug mit dem „O zapft is in Battenfeld“ verkündete dann der Senior des jungen Organisationsteams, Dietmar Gasse.

Gasse gab auch gleichzeitig bekannt: „Das nächste Battenfelder Oktoberfest findet am 19. Juni 2020 statt – nicht, weil wir Heizkosten sparen wollen, sondern das ist die Eröffnung unseres 100-jährigen Vereinsbestehens, und nur an diesem Termin waren die „Draufgänger“ noch frei, die 2018 bei uns die Markthalle zum Oktoberfest rockten.“

Das war der Auftakt für die bestens gelaunten und zünftig in Dirndl und Lederhosen gekleideten Besucher für eine Party nach dem Motto „Oktoberfest Battenfeld – des is a Gaudi“.

Kein leeres Versprechen, denn die Markthalle war stilvoll hergerichtet. Im Bierstüberl, an der „Schatzi-Bar“ und der „Busserl-Bank“: Überall waren gut gelaunte Menschen anzutreffen. So stellte Lukas Blaschke zufrieden fest: „Mit 435 Besuchern sind wir ausverkauft, die Leute haben Spaß bei uns, so hat sich der Aufwand der tagelangen Vorbereitung auch gelohnt.“

Einen großen Spaßfaktor gab es auch beim erstmaligen Bullriding. Egal, ob „Bua“ in Lederhose oder „Madl“ im Dirndl: Je später der Abend, um so mehr trauten sich in der Arena, auf dem Bullen Platz zu nehmen, wo die meisten so nach 30 bis 40 Sekunden wieder auf der Matte lagen.

