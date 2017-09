Bürgermeisterwahl in Allendorf/Eder: Alle Infos und Ergebnis

Allendorf/Eder. Der amtierende Bürgermeister Claus Junghenn ist als einziger Kandidat zur Wahl angetreten. Seit 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen. Jetzt wird ausgezählt.

Aktualisiert um 18 Uhr - "Ich sehe eine meiner Hauptaufgaben darin, die Interkommunale Zusammenarbeit hauptsächlich mit Bromskirchen, aber auch mit den anderen Nachbarkommunen zu intensivieren." Mit diesem Ziel will Claus Junghenn weitere sechs Jahre Bürgermeister der Gemeinde bleiben.

Der 57-Jährige ist in Allendorf aufgewachsen. Nach dem Abitur ging er zu Polizei. 1999 – damals 39 Jahre alt – wurden Junghenn zum Nachfolger des langjährigen Allendorfer Bürgermeisters Robert Amend gewählt. Mit 63,6 Prozent setzte sich Junghenn damals gegen den von der CDU unterstützten Kandidaten Karl-Friedrich Frese durch. 2005 wurde Junghenn als einziger Kandidat mit 95 Prozent Ja-Stimmen im Amt bestätigt. Bei seiner Wiederwahl 2011 erhielt er 90,4 Prozent Ja-Stimmen.

Junghenn ist verheiratet mit Ehefrau Vera. Die Eheleute haben zwei erwachsene Kinder: Sven und Lisa-Marie.

