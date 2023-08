Gold, Silber und Bronze für Athleten der LG Eder in Mönchengladbach

Von: Hans Dreier

Erster Platz der M 55 im Dreisprung: Martin Triebstein, LG Eder im Grenzlandstadion. © GÖRLITZ

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren: Gold holt Martin Triebstein im Dreisprung, Silber und Bronze gewinnt Robert Ingenbleek mit Diskus und Kugel.

Mönchengladbach/Frankenberg – Mit einem kompletten Medaillensatz kehrte das Leichtathletik-Trio der LG Eder von der Deutschen Meisterschaft der Masters (Senioren) in Mönchengladbach zurück. Martin Triebstein holte den Titel im Dreisprung; Robert Ingenbleek gewann Silber mit dem Diskus und landete im Kugelstoßen auf dem Bronzeplatz.

Während der Wettkampfsamstag wegen Regen unter nicht so guten Umständen litt, beflügelte am Sonntag auch Sonnenschein mit sommerlicher Witterung nicht nur die heimischen Athleten.

Dreisprung-Titel verteidigt

Als sichere Bank für eine Goldmedaille entpuppte sich der Dreispringer Martin Triebstein bei den Senioren M55. Mit seiner Siegesweite von 11,92 Metern, im zweiten Versuch erzielt, ließ er die Konkurrenz klar hinter sich und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr. Über einen Meter zurücklag schon der Zweitplatzierte Matthias Gerlach (10,70 m, LG Rheinfront).

Seinen eigenen Erwartungen wurde einmal mehr Andreas Linnemann gerecht. Über 100 und 200 Meter hatte der Sprinter das Ziel gesetzt, jeweils unter den ersten Sechs zu landen. Das schaffte der Chef der Allendorfer Leichtathleten mühelos. Trotz miesen Wetters am Samstag, als auch noch ein Fehlstart das Starterfeld nervös machte. Mit 13,44 Sekunden über die 100 Meter landete Linnemann auf dem sechsten Platz. Seine Bestzeit von 13,23 Sekunden, mit der Linnemann gemeldet war, verpasste der Allendorfer knapp. Über 200 Meter wurde Linnemann Fünfter; seine Zeit von 27,95 Sekunden unterboten nur noch vier weitere Starter.

Für Robert Ingenbleek, das Wurfass der LG Eder bei den Senioren, reichte es dieses Mal nicht zu Gold, aber dafür komplettierte der sportliche Rechtsanwalt mit Silber und Bronze den Medaillensatz für die LG Eder.

Die Bronzemedaille gab es für Ingenbleek am Samstag im Kugelstoßen bei feuchter Witterung. „In den Wettkampf bin ich nicht so gut reingekommen; der Ring war noch leicht feucht“, schilderte der LG-Eder-Athlet die nicht leichten Bedingungen. 13,43 Meter mit der Kugel, und das gleich im ersten Versuch und auch als seine nassen Sportschuhe ins Schlingern kamen.

Spannendes Duell

Im Diskuswerfen am Sonntag entwickelte sich dann ein spannendes Duell zwischen Ingenbleek und dem für LAV Bayer Uerdingen/Dormagen startenden Olaf Többen. Selbst die Zuschauer hielten in ihren Gesprächen inne, als die beiden sich im Diskusring abwechselten. Ingenbleek legte nach 41,22 Metern im ersten Versuch sowie einem ungültigen Versuch vor auf 47,41 Meter. Doch Többen konterte im vierten Versuch mit 49,62 Metern, der Siegweite für den Uerdinger. Ingenbleek erzielte mit 47,29, 46,27 und 46,75 Metern in den weiteren Versuchen konstant gute Weiten.

„Es war ein schönes Duell mit uns beiden, und ich bin Zweiter geworden“, sagt Ingenbleek abschließend.

Der Frankenberger Rechtsanwalt war zufrieden mit den Resultaten im Grenzlandstadion. Bevor das LG-Eder-Trio gut gelaunt die Heimreise antrat, gönnten sie sich noch einen kurzen Ausflug zum Borussia-Park und wagten einen Ausblick auf den nahe gelegenen Garzweiler Tagebau.

Sportlich gesehen geht es in knapp zwei Wochen weiter, wenn die LG-Mannschaft bei den Deutschen Teammeisterschaften in Troisdorf gefordert wird.

Sieben Titel für Schilling

Tatjana Schilling vom TSV Korbach drückte den Meisterschaften mit sieben Titeln ihren Stempel auf. Der bisherige Rekord der Siebenkampf-Weltmeisterin der Altersklasse W50 lag bei sechs DM-Titeln, aufgestellt in der Halle.

Diana Richter (TSV Korbach) hatte am Samstag im Speerwurf mit 31,32 Metern ihr erstes Bronzestück abgeliefert. Über 100 Meter wurde sie in 14,65 Sekunden Rangsiebte.

Marion Tenbusch belegte über 80 Meter Hürden (15,40) Platz fünf. Im Hochsprung musste sich Tenbusch mit 1,32 Meter begnügen. Persönliche Bestleistung stieß mit 10,43 Eva-Maria Zürker und belegte Platz zehn. Im Diskuswurf warf die jüngste der Korbacher W50-Frauen die ein Kilo schwere Scheibe 25,64 Meter weit, Platz sechs.

Bronze im Kugelstoßen und Silber mit dem Diskus gewann Robert Ingenbleek von der LG Eder bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren. © GÖRLITZ