Ederbergland besiegt Zeilsheim mit 3:0 - am 8. Juni startet FCE in Aufstiegsrelegation

Der Hintermann ganz nah: Maxim Zich (links) wird hier bedrängt vom Zeilsheimer Marijan Petrovic © W.HARTMANN

In der VERBANDSLIGA MITTE hat der FC Ederbergland einen 3:0-Sieg gegen Zeilsheim erreicht. Sportlich schauen alle nun schon auf den Start der Relegation am 8. Juni.

Allendorf-Eder – Saisonausklang im Sportpark Allendorf. Der Fußball-Verbandsligist FC Ederbergland verabschiedete sich mit einem problemlosen 3:0 (2:0)-Sieg von seinen Fans, bevor es am 8. Juni im Battenberger Entenpark in die Relegation gegen den TuS Dietkirchen geht.

Die sommerlichen Temperaturen schienen zunächst die Gäste zu motivieren, die sich dank ihrer technischen und spielerischen Fähigkeiten den Ballbesitz in den ersten Minuten sicherten. Der FCE stand aber nach hinten sattelfest und brillierte mit schnellem Umschaltspiel. Das funktionierte zum ersten Mal nach sechs Spielminuten, als sich Maxim Zich bei einem Konter gegen Ferithan Kurnak und Torwart Nemanja Saula durchsetzte und zum 1:0 einschoss.

FCE spielt mutig nach vorn

FCE-Keeper Nils Schneider hatte gerade einen Schuss von Abdussamed Gürsoy abgewehrt, als Konterangriff Nummer zwei rollte. Felix Nolte wurde an der linken Flanke an der Strafraumgrenze gefoult. Valon Ademi zirkelte den Ball flach durch Freund Feind hindurch an den langen Pfosten, von wo aus er zum 2:0 ins Tor sprang. Schon früh war somit der Stecker gezogen. Der FCE spielte mutiger nach vorn, während die Frankfurter Vorstädter mit sehenswertem Kombinationsfußball versuchten die Defensive in Gefahr zu bringen. „In dieser Phase haben wir den Gegner immer wieder unter Druck setzen können und uns Chancen herausgespielt“, analysierte Trainer Michael Möllmann nach dem Spiel. Dennoch wäre beinahe in der Schlusssekunde der ersten Halbzeit der Anschluss gefallen. Doch Nils Schneider pflückte Gürsoy gerade noch den Ball vom Fuß.

Nach der Pause Sommerfußball

Was dann im zweiten Spielabschnitt folgte, kann leicht mit dem Begriff „Sommerfußball“ umschrieben werden. Ingo Miß (56. Außennetz) und Maxim Zich (65., 66., 71.) verpassten trotz der angezogenen Bremse weitere gute Tormöglichkeiten. „Wenn es etwas zu bemängeln gab, ist das sicherlich die Chancenverwertung. Der Sieg war verdient“, merkte Möllmann an. Auch auf der Gegenseite lief nicht mehr so viel zusammen. Nach Verletzungen musste Zeilsheim ab der 71. Minute mangels ausreichender Ersatzbank das Spiel mit zehn Kickern beenden. Ahmad Ibrahim (77.) und Louis Wickenhöfer (78.) vergaben noch Torchancen, ehe Janis Wolff nach Ecke zum 3:0 abstaubte (79.). Es war der zehnte Saisontreffer für Wolff, ein starker Wert für einen Innenverteidiger.

Spieler wie Fans sehnten den Abpfiff herbei. Dennoch gab es in den Schlussminuten noch zwei Zungenschnalzer. Zunächst traf Benedikt Schneider bei einem Freistoß aus 18 Metern nur die Latte. Dann hielt Schneider einen von Elvis Funwi Shuakonwi an Gürsoy verursachten Foulelfmeter mit dem Abpfiff. Der Gefoulte hatte selbst geschossen. (Wilfried Hartmann)