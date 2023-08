FC Ederbergland gewinnt 2:0 in Biedenkopf und erfüllt Pflichtaufgabe

Von: Wilfried Hartmann

Teilen

Vor den Augen des Referees bemühen sich der Ederbergländer Nico Wroblewski (mitte) und Biedenkopfs Marco Kovacevic (links) um den Ball. © JENS SCHMIDT

HESSENPOKAL Der FC Ederbergland kam mit einem 2:0-Erfolg in Biedenkopf eine Runde weiter.

Biedenkopf – Die nächste Runde im Fußball-Hessenpokal hat der FC Ederbergland sicher erreicht: Im Derby beim VfL Biedenkopf setzte sich der FCE am Mittwochabend verdient mit 2:0 (1:0) durch.

„Wichtig war, dass wir diese Pflichtaufgabe erfüllt haben. So ist das Spiel auch gelaufen“, sagte FCE-Coach Steffen Schäfer nach Spielschluss. Man sei eine Runde weiter, so Schäfer, „das ist der ausschlaggebende Punkt.“ Wichtig sei auch, „dass Wolfgang Klaus hoffentlich nicht schwerer verletzt“ sei, so Schäfer, „wie wir gespielt haben, schwamm drüber.“

In der ersten Halbzeit sahen die 250 Zuschauer ein typisches Pokalspiel: Beide Mannschaften steckten nicht zurück und es ging körperlich robust zur Sache.

Pech für die Gastgeber war, dass ihr Kapitän und Sturmtank Dennis Rakowski bereits in der 11. Minute verletzt vom Platz musste. In der überwiegenden Spielzeit hatte der FCE deutliche Feldvorteile und mehr Ballbesitz, was die Gastgeber aber nicht daran hinderte, sich mit schnellem Umschaltspiel zahlreiche Chancen herauszuspielen.

So tauchte in der 17. Minute Raynell Völk frei vor dem Ederbergländer Torhüter Nils Schneider auf; allerdings schoss der Biedenköpfer über das Tor. Auch in der Folgezeit besaß Biedenkopf die besseren Chancen, was sich aber ab der 25. Minute änderte.

Der FCE wirkte nun strukturierter und hatte in der 30. Minute eine Freistoßchance durch Felix Nolte, dessen 18-Meter-Schuss die Latte rasierte. Auch in der Folgezeit blieb Ederbergland nun die dominierende Mannschaft und kam in der 38. Minute zur Führung: 22 Meter vor dem VfL-Tor kam Nico Wroblewski an den Ball und schoss das Leder flach ein.

In der vierten Minute der Nachspielzeit, als Biedenkopf nach der Gelb-Roten Karte gegen Marvin Lauber (44. Foulspiel) längst dezimiert war, hatte Janis Wolff das 0:2 auf dem Kopf. Doch nach einer Ecke strich sein Versuch um Zentimeter über die Latte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag des FC Ederbergland: Zwei Minuten waren gespielt, als Christoph Völker den Ball aus 30 Metern fulminant zum 2:0 in die Maschen setzte.

Mit einem Spieler mehr auf dem übergroßen Kunstrasenplatz blieb Ederbergland in der Folgezeit dominant, wobei die Gastgeber sich lange Zeit nicht aufgaben und vor allem in läuferischer Hinsicht alles aus sich herausholten.

Ederbergland spielte die Führung nun gekonnt herunter, versäumte es aber, den Sieg noch höher zu gestalten. Die größte Chance zum 3:0 hatte Sekunden vor Spielende noch Maxim Zich, der eine Flanke von Pascal Blank aufs Biedenkopfer Tor köpfte, dabei aber am glänzend reagierenden Dominik Geiss im Biedenkopfer Tor scheiterte. (WilfrIed Hartmann)