Ederbergland besiegt Pohlheim mit 2:1 - FCE-Sieg hoch verdient

Von: Wilfried Hartmann

Zum Tanz um den Ball bitten hier der Ederbergländer Maxim Zich (rechts) und die Pohlheimer Albano Sidon und Johannes Toprak. © WILFRIED HARTMANN

In der VERBANDSLIGA Mitte gewann der FC Ederbergland dank taktischer Meisterleistung mit 2:1 gegen Pohlheim.

Allendorf/Eder – Der FC Ederbergland klettert in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga Mitte weiter nach oben. Gegen Tuba Pohlheim wurde ein 2:1 (2:0)-Sieg nach einer taktischen Meisterleistung gefeiert. Wermutstropfen ist die Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit für Kapitän und Innenverteidiger Simon Mitze, der am kommenden Mittwoch gegen Breidenbach fehlen wird.

„Wir haben Pohlheim zwei Mal beobachtet. Eine richtig geile Truppe. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, wie man gegen eine solche Mannschaft spielt“, erklärte nach der Partie Trainer Steffen Schäfer. So überließen die Gastgeber auf der Allendorfer Beetwiese den Pohlheimern über weite Strecken den Ball. Auf Pressing in Gegners Hälfte wurde verzichtet. Ab der Mittellinie wurde allerdings dicht gemacht. Nicht zuletzt mit den zwei defensiven Sechsern mit Christoph Völker und Nico Wroblewski wurden die Räume verengt. Auf den vakanten Außenverteidiger-Positionen liefen Justin Six und vorerst letztmalig Louis Wickenhöfer (beginnt ein Auslandssemester) auf.

Schnelles Umschalten

Schnelles Umschaltspiel sollte den Erfolg bringen. Der hätte sich beinahe schon in der ersten Spielminute eingestellt, als Valon Ademi und Pascal Blank mit einer Doppelchance scheiterten, als der Ball letztlich über den Kasten flog. Die FCE-Kicker legten eine hohe Disziplin an den Tag, wobei man auf Spektakel verzichtete und sich mit einer chancenarmen Partie zufriedengeben musste.

Schäfer: „Das ist eine mentale Sache, die die Mannschaft überragend umgesetzt hat.“ Nach vorn sorgte bisweilen Moritz Graw mit langen Läufen für Unruhe. Seine Ansätze verpufften aber meist in der Gästedeckung. Zudem kamen viele steile Bälle zu ungenau, um in der ersten halben Stunde Pohlheims Tor in Gefahr zu bringen. „In einigen Situationen standen wir auch mal zu tief, was aber auch dem starken Gegner geschuldet war. Außerdem hätten wir die Konter besser ausspielen müssen. Dann wären ein oder zwei Tore mehr drin gewesen“, fand Schäfer auf Nachfrage noch ein Haar in der Suppe.

Nach 30 Minuten ging der FCE in Führung: Graw verspielte das Leder zunächst. Das kam zu Valon Ademi, der Maxim Zich einsetzte, was sich der Torjäger nicht entgehen ließ – 1:0. Auf der Gegenseite setzte Manuel Dursun nach einer Ecke den Ball aus dem Gewühl heraus neben das Tor. Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als ein Freistoß von Pascal Blank von Janis Wolff per Kopf zum 2:0 vollendet wurde.

Elfmeter für Pohlheim

Fünf Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Wolff an der Torauslinie einen Pohlheimer Spieler zu Fall brachte und der Schiedsrichter sofort auf den Punkt zeigte. Dursun verwandelte sicher zum Anschluss. Jetzt ging der Gast mehr in das Risiko, drängte auf den zweiten Treffer. Der FCE zeigte den Willen zum Sieg, zumal spielerisch nicht alles klappte.

Das Spiel wurde offener, es blieb aber dank solider Abwehrleistung bei wenigen Torchancen. Wie hitzig die Partie wurde, zeigt auch, dass beide FCE-Trainer die Gelbe Karte sahen. In der Nachspielzeit zeigte der Kasseler Unparteiische Diehl Simon Mitze nach einem Zweikampf die Ampelkarte, was die Nerven bis zum letztlich erlösenden Abpfiff noch einmal auf die Probe stellte. „Es war hochverdient und ein supergeiler Sieg“, sagte Schäfer.