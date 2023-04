Feuer in altem Wohnhaus in Battenfeld

Von: Willi Arnold, Klaus Jungheim

Brand im Teichweg in Battenfeld: Die Feuerwehren hatten die Flammen ziemlich schnell gelöscht. Das alte Haus ist aber vorerst nicht bewohnbar. © Willi Arnold

Beim Brand in einem Wohnhaus im Allendorfer Ortsteil Battenfeld ist ein Schaden von etwa 50000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Allendorf/Eder – Feuerwehreinsatz am Freitagmittag in Battenfeld: In Teilen eines Wohnhauses im Teichweg brannte es. Rund 50 Feuerwehrleute aus dem Allendorfer Gemeindegebiet sowie aus Frankenberg mit der Drehleiter wurden um 13.10 Uhr alarmiert. Es gab keine Verletzten. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 50 000 Euro.

Ursache noch unklar

Zur Brandursache wollten sich die Beamten noch nicht äußern. Möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt. Denn laut Allendorfs Gemeindebrandinspektor Christian Henkel-Strieder habe der Hausbesitzer berichtet, dass plötzlich der Strom ausgefallen sei. Dann brach das Feuer aus – nach ersten Ermittlungen könnte dies in der Werkstatt passiert sein. Diese befindet sich in einem Anbau am Wohnhaus.

Der Dachstuhl des alten, mit Platten verkleideten Fachwerkgebäudes wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings der Dachaufbau des Anbaus. Die Wasserversorgung wurde von der Eder und vom Nitzelbach aufgebaut. jun/wi