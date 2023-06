Gemeindewahl in Allendorf/Eder: Bürgerliste Ortsteile im Trend vorn

Von: Jörg Paulus

Gemeindewahl in Allendorf/Eder: Auszählung im Allendorfer Bürgerhaus am Sonntagabend © Paulus, Jörg

Die Bürgerliste Ortsteile sieht nach dem bisherigen Trendergebnis wie der Gewinner der Gemeindewahl in Allendorf/Eder aus. Doch noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt.

Allendorf/Eder - Bei der Gemeindewahl am Sonntag, 11. Juni, für die neue Allendorfer Gemeindevertretung hat die in der neu gebildeten Großgemeinde erstmals angetretene Bürgerliste Bromskirchen (mit Somplar) auf Anhieb ein höheres zweistelliges Ergebnis erzielt. Sie holte 23,85 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen.

Die Bürgerliste Ortsteile (Battenfeld, Haine, Rennertehausen, Osterfeld) wird nach dem Stand der Dinge wieder die stärkste Parlaments-Fraktion stellen. Sie kam auf 35,58 Prozent. Die CDU holte am Sonntag bislang 24,93 Prozent. Die SPD liegt mit 15,63 Prozent auf dem vierten Rang der vier Listen.



Einzelstimmen werden am Montag ausgezählt

Dies sind allerdings relative Zahlen, sie entsprechen lediglich einem Trendergebnis. Denn aufgrund des komplexen Personen-Mehrstimmenwahlsystems (Kumulieren und Panaschieren) bei der Gemeindewahl wurden am Sonntagabend lediglich die reinen Listenkreuze gezählt und mitgeteilt. So sind nach dem Auszählen aller einzeln vergebenen Stimmen im Laufe des Montags noch erhebliche Veränderungen möglich.

Die Gemeindewahl von Sonntag wurde nach der Gemeindefusion von Allendorf und Bromskirchen am 1. Januar 2023 nötig. Bei der Kommunalwahl 2021 hatte in Allendorf/Eder – damals noch ohne Bromskirchen – die BL Ortsteile mit 42,76 Prozent die meisten Stimmen erhalten und damit 13 Sitze für die Gemeindevertretung. Dahinter folgten die CDU mit 36,17 Prozent (11 Sitze) und die SPD mit 21,06 (7 Sitze). In Bromskirchen war die BL Bromskirchen einst auf 74,96 Prozent gekommen (11 Sitze), die BL Somplar auf 25,04 (4 Sitze).

Nach der Gemeindefusion zum 1. Januar 2023 wurden die 15 Bromskircher Gemeindevertreter vorübergehend in die Allendorfer Gemeindevertretung aufgenommen, die derzeit also 46 Sitze hat. Nach der Nachwahl vom Sonntag werden es wieder 31 sein. Danach wird sich auch der Gemeindevorstand neu zusammensetzen, dem derzeit – ebenfalls als Übergangslösung – neben den sechs Beigeordneten der Alt-Gemeinde Allendorf auch die bisherigen fünf Bromskircher Beigeordneten angehören.

Ortsbeiratswahl in Bromskirchen

Im Ortsteil Bromskirchen wurde am Sonntag außerdem ein neuer Ortsbeirat gewählt, den es dort bisher nicht gab. Das Ergebnis stand am Sonntagabend aber noch nicht fest. Es gab für die Ortsbeiratswahl zwar nur eine Einheitsliste mit sieben Kandidaten für fünf Sitze, aber auch hier konnte man kumulieren, also bis zu drei Stimmen pro Kandidat vergeben. Auch diese Stimmen werden wie die Einzelstimmen für die Wahl zur Gemeindevertretung erst am Montag in der Gemeindeverwaltung ausgezählt.

Am Sonntag, 11. Juni, wurde auch ein neuer Bürgermeister in Allendorf/Eder gewählt.