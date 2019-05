Hip-Hop-Tänze erfreuten 1400 Jugendliche bei der Eröffnungsfeier

International gemischtes Erinnerungsfoto: Aus Holland die Fußballjuniorinnen vom VV Hoogland (in Rot), aus Deutschland die Fußballjunioren vom TSV Merklingen (in Blau) sowie oben (von links) aus Allendorf Kurt Scholz, Axel Feierabend und Claus Junghenn und (rechts) Friedhelm Briel mit Schirmherr Friedhelm Weinreich (2. von rechts).

Allendorf/Eder – Viele gut gelaunte junge Fußballerinnen und Fußballer standen am Himmelfahrtstag im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier zum internationalen Jugendturnier, dem Viessmann-Ederbergland-Cup.

Bereits zum 19. Mal veranstaltet der SV Allendorf mit dem DFC Allendorf und dem FC Ederbergland diese große und in der Region einmalige internationale Sportveranstaltung. Die Schirmherrschaft hatte Kreisfußballwart Friedhelm Weinreich übernommen. Er sagte in seinem Grußwort: „Dieses Turnier ist eine Werbung für den Fußballsport. Hier wird nicht nur guter Fußball geboten, alle Gäste haben vielfältige Möglichkeiten, sich kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Danke an den Veranstaltern für vorbildliche Gastfreundschaft!“

Die Teilnehmerzahl ist noch einmal angestiegen. Es sind 72 Mannschaften mit 1400 Mädchen und Jungen aus den Niederlanden und zahlreichen deutschen Bundesländern, vom Norden Mecklenburg-Vorpommerns bis hinunter runter nach Baden-Württemberg, die seit Freitagmorgen um die Pokale spielen.

+ Street Dance und Hip-Hop nach dem Geschmack der jungen Fußballer zeigte die Frankenberge Gruppe „B&M-Dance Company“. © Willi Arnold

Erster Höhepunkt war die Eröffnungsfeier in der Beetwiese. Dabei wirbelte die Hip-Hop-Tanzgruppe B&M-Dance Company über die Bühne. Akrobatisch waren die Vorführungen der Voltigier-Damen des Teams Edertal. Mitten unter den Jugendlichen zeigte Freestylerin Nina Windmüller, was sie alles mit dem Fußball kann. Dabei lud sie zum Mitmachen ein. Ihr komplettes Showprogramm zeigte die 34-jährige aktive Fußballerin des 1. FC Köln später auf der Showbühne.

Getrommel auf den Tischen ertönte, als Moderator Kurt Scholz die teilnehmenden Mannschaften einzeln vorstellte. Mit der Lautstärke – so konnte man vermuten – war bereits ein erstes Kräftemessen verbunden. Feierlich wurde es dann, als die Nationalhymnen von Holland und Deutschland erklangen und stehend mitgesungen wurde.

Claus Junghenn begrüßte als Bürgermeister und Vertreter der Vereine, die Gäste und sagte: „Sie alle sind in ihren Vereinen engagiert und können sicherlich ermessen, welcher Aufwand zu betreiben ist, um ein Turnier dieser Größenordnung durchzuführen. Deshalb richte ich mein Dankeschön an die Veranstalter mit ihren rund 100 ehrenamtlichen Helfern, ohne die so eine Veranstaltung nicht möglich wäre.“

Stammgast ist der TV Wellinghausen, der bereits zum zehnten Mal am Turnier teilnahm und mit 95 Personen angereist war. Das begründeten Hans-Werner Münchow und Dirk Kleine vom Betreuerteam so: „Hier ist immer eine tolle Atmosphäre. Wir werden freundlich aufgenommen und alles ist gut organisiert.“