Zwei Rehe werden bei Verkehrsunfall schwer verletzt, dann erlöst sie ein Jäger

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Allendorf/Eder im Kreis Waldeck-Frankenberg sind am Freitag zwei Rehe verletzt worden. Zufällig war dann ein Jäger in der Nähe.

Laut Polizei befuhr ein 46-jähriger Mann aus Battenberg am Freitagnachmittag die Bundesstraße 236 von Bromskirchen in Richtung Allendorf. Unvermittelt überquerten dann gleich zwei Rehe die Straße. Der Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass die beiden Rehe mit der Front des großen Seat Alhambra erfasst und zu Boden gestoßen wurden. Dabei entstand am Fahrzeug Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Eigentlich sollte dann die Polizei die beiden Tiere mit einer Dienstpistole töten, um sie von ihren Leiden zu befreien. Doch dann traf zufällig ein Jäger an der Unfallstelle ein. Er erkannte die Situation und erlöste beide Tiere von ihren Qualen. (mit 112magazin)