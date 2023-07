Jungstorch in Rennertehausen unternimmt Flugversuche

Fütterung: Ein Altstorch füttert seine beiden Jungen im Nest am Ortsrand von Rennertehausen. © Gerhard Kalden

Kurz vor dem Ausfliegen stehen offenbar die beiden Jungstörche, die in einem Nest am Ortsrand des Allendorfer Ortsteiles Rennertehausen geschlüpft sind. Einer der beiden Jungstörche unternimmt bereits Flugversuche.

Rennertehausen – Am 31. März besetzte ein Storchenpaar das von der NABU-Gruppe Battenberg eingerichtete Nest am Ortsrand von Rennertehausen. Es ist neben einem zweiten Storchenpaar bei Ernsthausen das erste Paar, das in diesem Jahrhundert im oberen Edertal wieder brütete und zwei Junge erfolgreich aufzog.

Nach dem Ausbau des Nistkorbes mit Geäst begann das Paar nach regelmäßigen Beobachtungen am 13. April mit der Brut. Am 15. Mai wurden, nach 32 Bruttagen, zwei geschlüpfte Störche im Nest bemerkt.

Am 25. Juli, nach 72 Tagen im Nest, boten die beiden inzwischen ausgewachsenen Jungstörche, interessante Einblicke in ihr junges Storchenleben. So standen sie zuletzt oft sich putzend auf dem Nest.

Runde bis 200 Meter vom Nest entfernt

Dann flog am 25. Juli, für Beobachter unvermittelt, einer der beiden Jungstörche eine Runde bis etwa 200 Meter vom Nest entfernt, um danach wieder sicher wie ein Altvogel im Nest zu landen. Kurz darauf kam ein Altvogel und fütterte die beiden Jungen ausführlich. Als der Altvogel das Nest wieder verlassen hatte, begann einer der Jungen mit Flugübungen, wobei er sich mehrmals bis zwei Meter in die Lüfte über dem Nest erhob, um danach mit ausgestreckten Beinen wieder sicher im Nest zu landen.

Das Verhalten und die Zeit im Nest weisen darauf hin, dass das Ausfliegen der ersten in diesem Jahrhundert wieder im oberen Edertal geborenen Weißstörche kurz bevor steht.

