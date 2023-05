FC Ederbergland feiert 3:1-Sieg in Niedernhausen: Konzentriert und kontrolliert zum Erfolg

Erzielte den frühen Führungstreffer in Niedernhausen: Valon Ademi (links), hier im Zweikampf mit dem Steinbacher Marvin Hartmann. ARCHI © W. HARTMANN /NH

In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat sich der FC Ederbergland für die Aufstiegsrelegation zur Hessenliga qualifiziert. Und der FCE feierte einen 3:1-Sieg beim SV Niedernhausen.

Niedernhausen – Fußball-Verbandsligist FC Ederbergland bleibt trotz bereits feststehender Teilnahme an der Hessenliga-Aufstiegsrelegation im bewährt erfolgreichen Rhythmus. Der 3:1 (1:1)-Erfolg beim SV Niedernhausen bedeutete den siebten Pflichtspielsieg am Stück.

Konzentrierte Leistung

„Es war eine seriöse, weil weitgehend konzentrierte Leistung meiner Mannschaft. Wir haben die erste Halbzeit mit und ohne Ball kontrolliert und nach der Pause überhaupt nichts anbrennen lassen“, wusste FCE-Trainer Fabian Glaßl am Ende der 90 Minuten.

Seine Jungs begannen schwungvoll. Ingo Miß ließ bereits nach 120 Sekunden die erste Möglichkeit für die Gäste aus, ehe Valon Ademi nach fünf Minuten das 1:0 für den Rangzweiten besorgte. Nach rund zehn (!) Stunden Nettospielzeit ohne Gegentor bedeutete der unerwartete 1:1-Ausgleich Niedernhausens zwei Minuten vor der Pause den einzigen Schönheitsfleck auf der ansonsten weißen Weste des Hessenligaanwärters aus dem Ederbergland. Davide Frusteri hatte sich aus gut 25 Metern ein Herz gefasst und getroffen.

Der FCE ließ das Bällchen im ersten Akt gekonnt laufen. Es war mehr möglich für Ederbergland, das noch gute Gelegenheiten durch Moritz Graw (19.), Maxim Zich (25.) und Louis Wickenhöfer (41.) ausließ.

Unbedingter Siegeswille

Nach der Pause merkte man dem FC Ederbergland vor allem zwei Dinge an: Erstens wollte die Mannschaft unbedingt gewinnen, was eindeutig an der Körpersprache zu erkennen war. Und zweitens befindet sich das Team gegenwärtig in einer erstklassigen körperlichen Verfassung. Der FCE ist jederzeit dazu in der Lage, das Tempo zu erhöhen. Letzteres taten die Gäste dann auch nach der Pause. Zwar scheiterte Jannis Wolff sechs Minuten nach Wiederbeginn per Foulelfmeter an SV-Torhüter Maximilian Bott, doch war die Führung für den Tabellenzweiten fällig. Diese gelang schließlich ausgerechnet Jannis Wolff (67.). Ederbergland nahm jetzt nicht den Fuß vom Gas, sondern setzte noch einen drauf. Kemal Celik traf in der Schlussminute zum hochverdienten 3:1.

Es war eine rundum gelungene, mannschaftlich geschlossene Leistung des FC Ederbergland, der gute Aufstiegschancen besitzt, wenn er seine gegenwärtige Form hält. Und weil hinten mit der aktuell besten Deckung der Verbandsliga Mitte kaum etwas anbrennt, besitzt der FC Ederbergland im Spiel nach vorne neben hoher Variabilität auch die nötige Sicherheit. (Rainer Maaß)