Nach tödlichem Unfall bei Allendorf: Diskussion um Trampelpfad zur B253

Die Unfallstelle: An dieser Fußgänger-Furt wollte am Freitag ein Mann die B 253 zwischen Rennertehausen und Allendorf überqueren. Er wurde von einem Auto erfasst und starb. Auch am Montag nutzten Menschen den Weg über die Straße, wie die frischen Spuren im Schnee zeigen.

Allendorf/Eder. Nach dem tödlichen Unfall auf der B253 zwischen Allendorf und Rennertehausen am Freitag fragen sich viele Menschen, warum der Fußgänger dort über die Straße ging.

Wie berichtet, wollte der 56-jährige Mann aus Allendorf die Bundesstraße zu Fuß überqueren und wurde in der Dunkelheit von einem Auto erfasst. Er starb an der Unfallstelle.

An der Stelle – etwa in der Mitte zwischen der Einmündung Rennertehausen und dem Battenfelder Kreisel – befindet sich zwar kein offizieller Fußgängerüberweg, aber ein Trampelpfad links und rechts der Bundesstraße. Ein Polizist sprach am Freitag von einer „Fußgänger-Furt“.

„Den Weg gehen viele aus dem Neubaugebiet in Rennertehausen, weil er kürzer ist, als über eine der beiden Brücken nach Allendorf zu gehen“, sagte Bürgermeister Claus Junghenn am Montag. Zwischen dem Viessmann-Werk 2 und dem Gaslager von Balzer führt ein Feldweg direkt zur Bahnhofstraße in Allendorf. „Auch heute Morgen habe ich da schon wieder Fußspuren im Schnee gesehen, da sind bestimmt wieder vier, fünf Leute über die Straße gegangen.“

An der gleichen Stelle wie am Freitagabend gab es schon Ende der 90er einen ähnlichen Unfall, bei dem ein Fußgänger ums Leben kam, erinnert sich Junghenn, der damals noch nicht im Amt war. „Schon da war die Frage, was die Gemeinde tun kann, um die Stelle sicherer zu machen.“ Schon fünf Tage nach dem Unfall damals wurden dort Leitplanken links und rechts der Bundesstraße aufgestellt – zehn Meter lang und einen Meter hoch. „Da sind die Leute dann aber einfach drumherum gegangen“, berichtet Junghenn. Vor einigen Jahren mussten die Leitplanken wieder abmontiert werden, weil sie nicht mehr den Vorschriften von Hessen-Mobil entsprochen hätten.

„Wenn wir die Stelle entschärfen wollen, müsste man über eine längere Strecke einen Zaun hinstellen oder einen Graben ausheben. Da sehe ich aber eher Hessen-Mobil in der Verantwortung. Gedanken muss man sich aber sicherlich machen“, sagt Junghenn. An der Unfallstelle könne man recht weit nach links und rechts die Straße einsehen. „Es ist aber trotzdem eine gefährliche Kiste, weil da hohe Geschwindigkeiten gefahren werden“, warnt Junghenn.

Bei dem Unfall am Freitag war das Opfer von einem Auto erfasst worden, das von einem 19-jährigen Allendorfer gefahren wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 18.40 Uhr war es an der Unfallstelle „absolut dunkel“, hatte ein Polizist am Freitagabend vor Ort gesagt. Und der Fußgänger habe keine Warnkleidung oder Reflektoren getragen.

Die Kriminalpolizei hatte am Montag keine neuen Erkenntnisse zu dem Unfall. „Da uns das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen noch nicht vorliegt, möchten wir uns noch nicht äußern“, sagte deshalb Horst Sinemus, der Pressesprecher der Verkehrsbehörde Hessen-Mobil. „Wir stehen aber in Kontakt mit Polizei und Kommune.“

1999: Ähnlicher Unfall an gleicher Stelle

„Der erste Tote am Trampelpfad“ war am 11. Dezember 1999 die Überschrift eines HNA-Artikels über einen tödlichen Unfall, der dem von Freitagabend sehr ähnelt: Am 9. Dezember 1999 war ein Fußgänger gegen 19.20 Uhr an nahezu der gleichen Stelle auf der Bundesstraße zwischen Rennertehausen und Allendorf von einem Auto angefahren worden. Auch dieser Mann – ein 46-jähriger aus Battenfeld – hatte den Trampelpfad genommen, um die Bundesstraße zu überqueren. Durch den Zusammenprall mit dem Auto wurde der Fußgänger an die Böschung geschleudert. Er kam schwerverletzt in die Uniklinik Marburg, wo er zwei Stunden nach dem Unfall starb.