Packstation in Allendorf jetzt mit Solarzelle

Von: Thomas Hoffmeister

Teilen

Neue Packstation am Dienstleistungszentrum Allendorf/Eder: (von links) Bürgermeister Claus Junghenn, Standortleiter Lars Kaltofen, Robin Schäfer, Gabriele Schulz (regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post) , Frank Schmidt (Niederlassungsleiter Gießen) und Heike Maurer von der Deutschen Post. © Thomas Hoffmeister

Eine Packstation der neuesten Generation hat die Deutsche Post am Dienstleistungszentrum in Allendorf/Eder in Betrieb genommen.

Allendorf/Eder – Der Automat verfügt über 75 Fächer, aus denen man DHL-Pakete rund um die Uhr abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken kann.

Schon seit 15 Jahren gab es am Dienstleistungszentrum in Allendorf eine Packstation. Sie wird nach Angaben von Bürgermeister Claus Junghenn auch „sehr gut frequentiert“. Auf Wunsch der Gemeinde Allendorf wurde die Packstation nun aber „umgedreht“; denn bisher war es so, dass Pkw-Fahrer, die Pakete abholen oder abgegeben wollten, manchmal aus Bequemlichkeit direkt vor der Paketstation parkten und damit die Zufahrt zum Feuerwehrstützpunkt und zum Bauhof der Gemeinde Allendorf behinderten.

Dieses Problem wurde jetzt gelöst – und die Packstation gleichzeitig modernisiert. Sie verfügt laut Frank Schmidt, Leiter der Niederlassung Betrieb Gießen, sogar über eine Solarzelle zur Stromversorgung.

Kein Display mehr

Die DHL-Packstationen der neuen Generation haben kein Display mehr. Wer ein Paket aufgeben oder abholen möchte, muss sich zuvor eine App auf sein Smartphone laden. Man könne Pakete aber auch weiterhin am Schalter aufgeben oder abholen, sagte Gabriele Schulz, regionale Politikbeauftragte der Post.

Bilderbücher und Malstifte für Kindertagesstätten

Dass die Packstation auch funktioniert, wurde beim Pressetermin zur Eröffnung gleich ausprobiert: Über die Packstation wurden vier Päckchen an die Kindergärten in Allendorf, Battenfeld, Rennertehausen und Bromskirchen verschickt. Mit Bilderbüchern und Malstiften für die Kita-Kinder.