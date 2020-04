Parcours in Battenfeld bietet Kindern an 14 Stationen Abenteuer statt Langeweile

An der „Johannsenbrücke“: (von links) Martha, Bela und Claudia Lenz mit Familienhund Günter. An dieser Station der Abenteuerreise war in Versform eine Frühlingsblume beschrieben. Nachdem Mutter Claudia vorgelesen hatte, wusste Bela gleich die Lösung: das Schneeglöckchen.

© Willi Arnold