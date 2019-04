Erstmeldung: Polizeieinsatz in Allendorf/Eder - Zeugen berichten von Schüssen

Am Freitag gab es in Allendorf einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in Allendorf/Eder im Kreis Waldeck-Frankenberg. Zeugen berichten, dass Schüsse gefallen sein sollen.

Aktualisiert um 19.34 Uhr: Was genau vorgefallen ist, ist derzeit noch unklar. Nach ersten Informationen stehen drei Polizeiwagen am Ortseingang an der Bahnhofsstraße. Dort liegen auf einem Hof Kleidungsstücke, ein großes Messer und Patronenhülsen auf dem Boden.

Die Polizeibeamten vor Ort konnten zunächst nichts zu dem Einsatz sagen. Aus Kassel wurden weitere Ermittler angefordert. Nach unbestätigten Informationen von 112-magazin.de ist niemand lebensgefährlich verletzt worden.

Hier liegt die Bahnhofstraße