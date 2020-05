Reisebüros fühlen sich"im Stich gelassen"

Stornierungen wegen Corona-Krise

+ © Jochen Lübke/dpa Strandurlaub - Symboldbild. © Jochen Lübke/dpa

Hotels sind geschlossen, Reisen werden storniert, die Touristik-Branche liegt am Boden. Unter dem Motto „Rettet die Reisebüros“ sind Mitarbeiter der Reisebranche in vielen deutschen Städten auf die Straße gegangen, um auf ihre existenzbedrohende Situation aufmerksam zu machen, in die sie durch die Corona-Krise geraten sind. Wir sprachen über die Lage mit Claudia Zissel-Blank, Inhaberin des TUI-Travelstar-Reisebüros in Battenfeld.