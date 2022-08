Bilanz des Legenden-Matches: „Es war für alle ein besonderes Ereignis“

Von: Hans Dreier

Teilen

Wer hat den Ball? Ederberglands Kapitän Michael Möllmann gegen Giovane Elber (links). Paulo Sergio (hinten rechts) schaut zu. © Michael Paulus

Das Fußballfest der Bayern-Legenden in Allendorf begeistert: Immer noch sind positive Kommentare zu hören von Fans, die das perfekt organisierte Sportevent mit dem 3:2-Erfolg von Elber, Augenthaler und Co. sehr genossen haben.

Allendorf-Eder - Eine positive Bilanz dieses Jubiläums-Höhepunktes „25 Jahre FC Ederbergland“ zog der Vorsitzende des FCE: „Wir sind rundherum zufrieden. Es hat alles sehr gut funktioniert. Ich bin auch sehr dankbar, dass die gesamte Organisation – wir hatten ja viele Zuständigkeitsbereiche – so geklappt hat. Jeder hat für seinen Bereich das geleistet, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Heinfried Horsel.

Aber auch der Auf- und Abbau gingen Hand in Hand. Rund 120 Helfer allein vom FCE bemühten sich von der Ankunft des Bayernbusses bereits am Freitag bis zur Abreise am Samstag nach dem Spiel, das alle sich wohlfühlten und es auch für die Zuschauer zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

Farben Rot, Blau und Weiß

Die Farben Rot und Blau des FC Ederbergland und das Weiß der Bayern bestimmten an diesem August-Samstag das Bild im Allendorfer Stadion. Auf einem selbst geschriebenen Plakat fragten drei Jungs: „Giovane Elber, darf ich bitte dein Trikot haben?“

Einheitlich präsentierten sich die vielen Helfer: Auf ihren weißen T-Shirts stand zu lesen, um was es ging: „Das Legenden-Match, 20.8.2022“ und „25 Jahre FC Ederbergland“. Da hatte selbst der Wettergott ein Einsehen und sorgte dafür, dass der Regen aufgehört hatte, als sich Giovane Elber von den Bayern-Legends und Michael Möllmann als Kapitän der Ederbergland-Auswahl sich am Mittelkreis die Hände schüttelten und Referee Steffen Rabe die Partie anpfiff.

Auf die Partnerschaft zwischen Bayern München und der Firma Viessmann wiesen auch die hochrangigen Vertreter des Allendorfer Heiztechnik-Unternehmens hin: Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer Viessmann Deutschland, und Georg van der Vorst, Head of Sportsponsoring, hatten sich, dem Anlass angemessen, lange Bayern-Schals umgelegt. Beeindruckt von den gelungenen Darbietungen nicht nur der Spieler auf dem Feld, sondern dem gesamten Drumherum, zeigte sich laut Horsel auch der 2. Vizepräsident des FC Bayern, Walter Mennekes. Der Unternehmer aus dem sauerländischen Kirchhundem ließ sich wie viele weitere Ehrengäste im gut besuchten VIP-Bereich verwöhnen.

Dank an Helfer und Unterstützer

Für die wertvolle Unterstützung dankte der FCE-Vorsitzende an erster Stelle der Firma Viessmann, allen ehrenamtlichen Helfern, den Werbepartnern sowie Musikzug Battenberg, Freiwilliger Feuerwehr und Polizei, die alle zum Gelingen dieses sportlichen Großereignisses mit 3500 Zuschauern beitrugen.

Geholfen habe auch die Erfahrung, die die Ederbergländer in den vergangenen Jahren schon bei der Organisation von Spielen gegen Eintracht Frankfurt oder den SC Paderborn gesammelt hätten. „Es war für alle ein besonderes Ereignis. Ich denke, wir haben uns da sehr gut geschlagen. Es war für die, die in der Verantwortung standen, eine hohe Belastung. Aber wenn sich der Erfolg einstellt, dann ist das alles vergessen“, sagte Heinfried Horsel abschließend.

Eine enge Verbindung gibt es zwischen Bayern München, Viessmann und dem FCE: (von links) Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer Viessmann Deutschland, Friedhelm Briel vom Verwaltungsrat des FCE, Georg van der Vorst, Head of Sportsponsoring, FCE-Vorsitzender Heinfried Horsel und Walter Mennekes, 2. Vizepräsident des FC Bayern. © Gerhard Meiser