Überfall auf Geldautomat in Bromskirchen, Täter auf der Flucht

Von: Jörg Paulus

Einbruch bei Geldautomat in Bromskirchen © Paulus, Jörg

In Bromskirchen haben Diebe versucht, einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten sind geflüchtet, die Polizei ermittelt.

Bromskirchen - Die unbesetzte SB-Stelle wird von der Sparkasse Battenberg in den Räumen der Gemeindeverwaltung in Bromskirchen betrieben. Der Überfall auf den Geldautomaten fand in der Nacht auf Donnerstag, 3. August, statt - laut ersten Informationen der Polizei gegen 2 oder 3 Uhr.

Der Geldautomat wurde nicht gesprengt, sondern sollte offenbar mit einem Trennschleifer aufgeschnitten werden. Ob und wie weit das gelang, ist noch unklar. Auch über die Höhe der möglichen Beute ist noch nichts bekannt. Die Täter sind auf der Flucht.

Es handele sich vermutlich um zwei Täter, sagte ein Polizist nach einer ersten Sicht auf die Videoaufzeichnung des Gebäudes. Die Aufnahme müsse noch genauer ausgewertet werden. Die Spurensicherung soll weitere Erkenntnisse bringen. Das Gebäude ist derzeit abgesperrt, der Geldautomat nicht nutzbar.

Weitere Informationen folgen.