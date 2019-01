Unfall an Viessmann-Kreuzung: Ampel auf B253 schon wieder kaputt

Auto von glatter Bundesstraße abgekommen

Allendorf/Eder. Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen von der B 253 bei Allendorf/Eder abgekommen und hat die Ampelanlage an der Viessmann-Kreuzung beschädigt. Die Ampel war erst am Samstag nach einem technischen Ausfall wieder in Betrieb genommen worden.