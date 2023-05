Viessmann-Ederbergland-Cup mit 1000 Teilnehmern in Allendorf eröffnet

Erinnerungswimpel für die Ehrengäste: (vorne von links) Norbert Bötzel (Gemeindeparlament), Wolfgang Kratzert (Sportkreis), Friedhelm Briel (Organisator), Karl-Friedrich Frese (Schirmherr), Reinhard Kahl (FC Ederbergland), Axel Feyerabend (Organisator), Kurt Kramer (Gemeinde Allendorf), Robert Amend (Ehrenvorsitzender SV Allendorf). Der TV Wellingholzhausen im Hintergrund ist mit 144 Teilnehmern in acht Teams der am stärksten vertretene Verein. © Strieder, Erwin

Am langen Himmelfahrtswochenende findet in Allendorf-Eder wieder das Jugendfußball-Turnier um den Viessmann-Ederbergland-Cup statt. Schon die Eröffnung war vielversprechend.

Allendorf/Eder – Zur Eröffnungsfeier für das 21. internationale Jugendfußballturnier haben sich am Donnerstagnachmittag mehrere Hundert jugendliche Kicker und ihre Betreuer aus den Niederlanden, Dänemark und mehreren deutschen Bundesländern im Allendorfer Sportpark versammelt. Aus den Lautsprechern erklangen die Hymnen der teilnehmenden Länder. Jubel brach aus bei jedem vorgestellten Verein.

Mit etwa 50 teilnehmenden Mannschaften der männlichen E-, D-, C- und B-Jugend und der B-Mädchen und insgesamt etwa 1000 Spielern und Betreuern reiht sich das Turnier an diesem Wochenende in die gewohnten Dimensionen dieser Großveranstaltung ein. Allein vom TV Wellingholzhausen (Niedersachsen) nehmen 144 junge Kicker teil. Der Verein ist bereits zum elften Mal in Allendorf dabei; einer der Betreuer nahm vor Jahren bereits als C-Jugendlicher teil.

Moderator Mario Maurer und Axel Feyerabend als Vertreter der ausrichtenden Vereine DFC Allendorf und FC Ederbergland hießen alle jungen Sportler und zahlreiche Ehrengäste willkommen. In ihren Grußworten lobten Kreisfußballwart Jürgen Schicke, Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese als Schirmherr und Kurt Kramer als Vertreter der Gemeinde Allendorf die Vorbereitungen über Monate im Vorfeld des großen Turniers.

Schicke: „Ohne die vielen Helfer ist so ein Großevent nicht möglich!“ Frese: „Es gibt im gesamten Landkreis nur ein Turnier dieser Größenordnung – und das ist dieses in Allendorf!“ Die Redner wünschten den Teilnehmern faire Spiele und neue Freundschaften.

Show mit Tanz, Zauberei und Akrobatik

Mit furiosen Tanzdarbietungen zu fetziger Musik trug die Street-Dance-Group aus Medebach zum Gelingen der Begrüßungsfeier bei. Applaus gab es für den Dortmunder Zauberer Christian Zupa. Akrobatische Darbietungen bot die Voltigier-Gruppe des Reit- und Fahrvereins Edertal.

Die Street-Dance-Group aus Medebach zeigte sehenswerte Tanzdarbietungen. © Erwin Strieder

Austragungsorte des Turniers sind vier Sportplätze in Allendorf und einer in Battenfeld. Untergebracht zum Schlafen sind etwa 700 Gäste in Schulen, Dorfgemeinschaftshäusern, Sport-, Schützen- und Tennishallen der Region. Die Mahlzeiten nehmen sie im Schichtbetrieb im Allendorfer Bürgerhaus ein.

Die Organisatoren haben weit über 100 Helfer aus den Sportvereinen der Region sowie aus weiteren Allendorfer Vereinen rekrutiert. Neben den Spielen gibt es ein Begleitprogramm: Gestern gab es nach dem Abendessen eine Begrüßungsfete, heute wird eine Disco-Party am SVA-Sportheim gefeiert. Am Sonntag werden die jungen Kicker verabschiedet. (Erwin Strieder)