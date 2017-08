Viessmann-Jubiläum: Skulptur zum Auftakt des Festes enthüllt

Allendorf/Eder. Zum Auftakt des "Jahrhundertfestes" anlässlich des 100-jährigen Firmenbestehens hat Prof. Dr. Martin Viessmann am Samstagmorgen vor dem Haupteingang des Firmen-Stammsitzes eine Jubiläumsskulptur enthüllt.

Die Skulptur wurde von dem jungen Künstler Daniel Wolff geschaffen, der in Kassel und Braunschweig studiert hat.

Wolff sprach in seinen einführenden Worten von einer "abstrakten Dimension des Alltags". Effizienz, Nachhaltigkeit und große Verantwortung gegenüber den Mitarbeiter: alle diese Punkte, die der Familie Viessmann beim "Aufbruch in ein neues Jahrhundert" besonders wichtig sind, sieht Daniel Wolff in seiner Skulptur verwirklicht. Ebenso das Zusammenspiel von Wärme und Kälte.

+ Annette Viessmann und Prof. Dr. Martin Viessmann im Gespräch mit Künstler Daniel Wolff (rechts).

Die Entstehungsgeschichte des Kunstwerkes ist in der Tat spannend: Viessmann-Mitarbeiter der Standorte Allendorf/Eder, Hof und Berlin hatten über Monate orangefarbige Kunststoff-Gegenstände gesammelt, die für den Sockel des Kunstwerkes in Beton gegossen wurden. Nach dem Aushärten wurde der Sockel mit einer Diamantsäge von drei Seiten angeschnitten. So sind viele der gesammelten Kunststoff-Teile als Fragmente noch sichtbar. Der obere Teil der Skulptur besteht aus erstarrtem Aluminium. Dafür wurden 2700 Liter Wasserperlen-Granulat mit 1,9 Tonnen heißem Aluminium bei einer Temperatur von 900 Grad übergossen. Das Ergebnis war eine gewaltige, laut Daniel Wolff quasi "vulkanische" Reaktion. Entstanden ist laut Daniel Wolff eine "amorphe" Form, die nach entsprechender Reinigung aufwändig abgefräst und schließlich in der Viessmann-Farbe Vitoorange lackiert wurde. Der Sockel unter der orangen Skulptur wurde von Viessmann-Werkzeugmachern aus Allendorf aufwändig bearbeitet.

Die Enthüllung der Jubiläums-Skulptur war der Auftakt zu einem großen Mitarbeiter-Fest, zu dem allein 15000 Besucher am Standort Allendorf/Eder erwartet werden.

100 Jahre Viessmann: Spotify-Playlist