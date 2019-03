Viessmann kümmert sich jetzt auch um saubere Luft

Allendorf/Eder – Das Familienunternehmen Viessmann – weltweit erfolgreich im Bereich Heiz- und Kältetechnik – erweitert sein Engagement im Bereich Luftqualität und Lüftung.

Um neue Lösungen in diesem wachsenden globalen Segment voranzutreiben, tritt Dominik Berchtold, ehemaliger CEO der Schweizer Zehnder Group (3200 Mitarbeiter, über 500 Millionen Euro Jahresumsatz) in das Unternehmen ein und leitet die neu gegründeten „ViAir“-Aktivitäten mit Sitz in der Schweiz. Gleichzeitig prüft Viessmann den Aufbau strategischer Partnerschaften sowie weitere Akquisitionen in diesem Geschäftsbereich.

„Seit fast zwei Jahrzehnten war es unser strategischer Fokus, ein Komplettangebot an Heizsystemen für alle Energieträger und Anwendungsbereiche anzubieten – für Wohngebäude genauso wie für industrielle Anforderungen”, sagte Prof. Dr. Martin Viessmann, Chairman der Viessmann Group. „Jetzt gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem Anbieter von integrierten Klimalösungen.”

Lüftungsanlagen seien bereits seit mehreren Jahren fester Bestandteil des Viessmann-Komplettangebots und würden insbesondere in Neubauten stark nachgefragt. Dabei sei Lüftung nicht nur eine Frage des Wohnkomforts: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation atmeten weltweit neun von zehn Menschen verunreinigte Luft. Jedes Jahr sterben sieben Millionen Menschen an den Folgen, heißt es in der Viessmann-Pressemitteilung.

Das 102 Jahre alte Familienunternehmen in Allendorf habe es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensräume für künftige Generationen zu schaffen. Juniorchef Max Viessmann: „Unser Klima hat sich dramatisch verändert – weltweit und vor allem in den Städten. Die Bereitstellung der bestmöglichen Luftqualität wird eine tragende Säule unseres Angebots sein, bei dem wir ein nahtloses Nutzererlebnis schaffen: Durch die Integration aller unserer Produkte in unsere digitalen Services.”

Vor diesem Hintergrund tritt Dominik Berchtold, 1971 in der Schweiz geboren, in das Unternehmen ein. „Viessmann hat die Kompetenz, die Leidenschaft und die Kraft, einen großen Schritt im Bereich der Raumluftqualität zu machen“, beschreibt Berchtold seine persönliche Motivation. Er werde eng mit Co-CEO Max Viessmann zusammenarbeiten, um diesen strategischen Bereich mit den anderen Angeboten des Unternehmens zu verbinden.